Федеральным кондитерам досталась обертка от приморского фантика

«Рот Фронт» обратился с иском к ООО в Арбитражный суд Приморского края еще осенью 2013 года, но из-за некоторых спорных моментов, умело использованных юристами «Приморского кондитера», рассмотрение по существу было назначено лишь на 13 мая 2014 года. И, как оказалось, не зря. В ходе заседания выяснилось, что ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» (зарегистрировано 1 декабря 2006 ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока. - Прим. авт.) уже несколько месяцев как кануло в лету.