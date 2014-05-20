ООО "Примтеркомбанк" предоставляет услуги депозитария

Одним из надежных средств сберечь ценности, документы и деньги являются депозитарные ячейки в Примтеркомбанке. Ячейки находятся в помещениях, которые оборудованы и сертифицированы в соответствии с новейшими требованиями безопасности: имеют определенную толщину стен и дверей, оснащены камерами слежения, сигнализациями и физической охраной. Такой уровень безопасности фактически невозможно создать в «домашних» условиях. При этом доступ к банковской ячейке возможен только в присутствии ее непосредственного владельца.