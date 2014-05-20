Приморцы привыкают искать на прилавках зеленые ценники

Впрочем, введенных в заблуждение покупателей при их опросе в магазинах обнаружить не удалось по одной простой причине: никто из них не знал о том, что значит зеленый цвет. Наверное, это случайное стечение обстоятельств, и нам, опросившим более двух десятков покупателей в трех магазинах, просто не повезло. К тому же, стоит отметить, воспринимали они идею с заменой цвета ценника, услышав об этом от нас, в основном очень хорошо. «Это удобно для покупателей, мы ведь не всегда знаем о новых приморских продуктах и иногда их просто не замечаем. Такие ценники нам, конечно, помогут», - ответил «ЗР» покупатель в сети «Реми».