Приморцы привыкают искать на прилавках зеленые ценники

Зеленый цвет призван помочь покупателю быстро сориентироваться в выборе нужного товара
Зеленые ценники для продуктов питания от местных производителей появились в приморских магазинах полгода тому назад. Первыми их ввели продуктовые розничные сети в г. Владивостоке. Позже эта практика стала распространяться на торговые предприятия других городов и районов Приморья. В апреле, по данным департамента лицензирования и торговли Приморского края, уже 331 магазин перешел на зеленые ценники для соответствующих товаров.
Идея выделить таким образом из общего ассортимента на витринах и прилавках местные продукты с самого начала казалась довольно продуктивной. Она была направлена, как поясняли специалисты, прежде всего на поддержку приморского производителя. Потребитель, как известно, довольно лояльно относится к местным продуктам питания, а зеленый цвет поможет покупателю быстро и легко сориентироваться в выборе нужного товара. В общем, идею поддержали все заинтересованные стороны: и приморские предприятия пищевой промышленности, и торговые сети, и потребители.
Пока по краю полным ходом идет внедрение зеленых ценников, Владивосток уже вполне может оценить эффективность этого нововведения. Но в поисках ответа на вопрос о первых результатах мы неожиданно столкнулись с тем, что практически никто не готов о них говорить. Посетив магазины 8 продуктовых розничных сетей, мы обнаружили эти ценники только в четырех из них. Был, правда, и пятый, но там желто-зеленые ценники удалось увидеть только на некоторых продуктах собственного производства сети.
Как выяснилось, единственным магазином, где посетитель может в полной мере оценить по выделяющимся ценникам успехи пищевой промышленности Приморья, оказался гипермаркет сети «Вл-Март». Кстати, этот магазин позаботился и о том, чтобы пояснить покупателям значение цвета ценника, разместив в определенных местах рядом с ними соответствующую информацию. Кроме этого магазина, довольно много зеленных ценников оказалось и в магазине сети «Три Кота».
Некоторое недоумение вызвали ценники в магазинах двух других сетей. Легкий хаос в чередовании белых и зеленых бумажек дал повод для конспирологических версий. Почему среди десятка молочных брендов, отмеченных зелеными ценниками, пара известных производителей все же осталась с белыми? Или полка с колбасными изделиями одного местного бренда получила зеленые ценники, а соседняя полка с колбасой другого бренда - белые?
В департаменте лицензирования и торговли объяснили это невнимательностью самих сетей. Никаких рекомендаций со стороны департамента или специальных списков местных производителей для реализации идеи не существует. Сети сами решают, как им отнестись к каждому конкретному товару. Вот только как тут быть покупателю?
Впрочем, введенных в заблуждение покупателей при их опросе в магазинах обнаружить не удалось по одной простой причине: никто из них не знал о том, что значит зеленый цвет. Наверное, это случайное стечение обстоятельств, и нам, опросившим более двух десятков покупателей в трех магазинах, просто не повезло. К тому же, стоит отметить, воспринимали они идею с заменой цвета ценника, услышав об этом от нас, в основном очень хорошо. «Это удобно для покупателей, мы ведь не всегда знаем о новых приморских продуктах и иногда их просто не замечаем. Такие ценники нам, конечно, помогут», - ответил «ЗР» покупатель в сети «Реми».
И все же самым неожиданным в этой истории с поиском результата оказался тот факт, что далеко не все местные производители знали о существовании такой формы поддержки их продукции на прилавках. Но даже те из них, кто был в курсе введенного в практику новшества, оценить его влияние на продажи не смогли. «Нам зеленые ценники помогают в любом случае, - ответили на Артемовском молокозаводе, - но наши главные конкуренты - это местные производители, поэтому влияние этих ценников на продажи конкретного предприятия оценить сложно». Как пояснили в компании «Ратимир», их бренды достаточно сильные и на приморском рынке они не конкурируют с продуктами из других регионов.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.