Российские туристы принимают санкции на свой счет

Наши соотечественники много значат для Германии не только в экономическом плане: на протяжении долгих лет существовала крепкая связь между культурами двух стран. Так, курорт Баден-Баден полюбился русским туристам еще в 18 веке. Немцы утверждают, что Федор ДОСТОЕВСКИЙ в своем романе «Игрок» изобразил город Рулетенбург. В центре курорта установлен памятник ТУРГЕНЕВУ, а также есть музей Фаберже с коллекцией царских яиц из 3000 экспонатов. Два года назад арабский шейх предложил €2 млн за эту коллекцию, однако жители Баден-Бадена твердо ответили «нет», отмечает издание.