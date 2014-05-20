Рыбаков пригласили на биржу

В пресс-релизе отмечается, что интерес к закупкам водных биологических ресурсов и продуктов их переработки через систему электронных торгов уже проявили бизнес-структуры из Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской области, регионов Приволжского и Южного федеральных округов, Крыма, а также из Грузии, Армении, Туркмении.