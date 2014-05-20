Рыбные квоты предложено закреплять на четверть века

Поправка будет внесена в статью 31 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». По мнению авторов законопроекта, это позволит привлечь в рыбную отрасль инвестиции для развития береговой переработки рыбы и обновления флота. В настоящее время действует исторический принцип распределения квот. Промышленные и прибрежные квоты распределены между предприятиями с 2008 года сроком на 10 лет и заканчиваются в 2017 году.