Сингапур дарит туристам деньги и привилегии

По итогам 2013 года поток российских туристов в Сингапур увеличился на 19%, выросла и средняя продолжительность остановки в стране. При этом Дальний Восток является для Сингапура третьим по значимости рынком после Москвы и Санкт-Петербурга.
Об этом говорилось на приеме для приморских туркомпаний, что провел в рамках PITE-2014 аэропорт Сингапура Changi совместно с партнерами – Singapore Airlines и рядом туроператоров.
Итак, что нового ожидает тех, кто отправится в Сингапур в ближайшем будущем? Уровень комфорта «Сингапурских авиалиний» - тема не новая. Причем эта компания заботится не только о пассажирах первого и бизнес-классов. Так, из салонов эконом-класса убрано по 70 кресел для того, чтобы хоть немного увеличить ширину нового пассажирского места. А для того чтобы занять и взрослых, и детей в полете, предусмотрено более 1000 опций. Более того, компания ежегодно разрабатывает все новые программы для привлечения пассажиров. Так, вплоть до 31 марта будущего года те, кто отправится в Сингапур на бортах SingaporeAirlines, могут воспользоваться базисной либо расширенной программой «Остановка в Сингапуре», подразумевающей хорошие скидки на отели, бесплатные трансферы, поездки на экскурсионном автобусе и входные билеты в два десятка достопримечательностей.
Специально для дальневосточников c 1 июня Singapore Airlines запускает сквозные тарифы с авикомпаниями Asiana Airlines и S7. До Сеула или Гонконга пассажиры летят на бортах этих компаний, а далее на Singapore Airlines, причем не только до Сингапура, но по всей сети компании. Тариф рассчитывается сквозной, багаж регистрируется до конечного пункта, при желании можно сделать в Сингапуре stop-over (так называется длительная пересадка более 24 часов с возможностью провести несколько дней в пункте транзита).
Кстати, транзитные пассажиры, путешествующие через Сингапур в период до 30 сентября 2014 года, получают ваучер на 40 сингапурских долларов, действительный для оплаты в магазинах и ресторанах всех трех терминалов. А если у них есть в запасе не менее пяти часов, то и бесплатный тур по Сингапуру.
Впрочем, это время с большим удовольствием и пользой можно провести прямо в аэропорту Changi. (Он находится на 5-м месте в мире по объему пассажиропотока, только в 2013 году принял более 53 млн человек.) Более 550 интернет-терминалов (wi-fi доступен по всему аэропорту), пять роскошных садов, площадки с PlayStation, массажные кресла по всему аэропорту,. – и все абсолютно бесплатно. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугами SPA, искупаться в бассейне на крыше и прокатиться на горке для экстремалов. Ну и, конечно, шопинг. Changi располагает более 330 магазинами и 130 ресторанами. Недавно появилась новая услуга – на сайте www.ishopchangi можно сделать любые покупки заблаговременно, а по прибытии в аэропорт просто забрать их. Очень удобно для пассажиров с маленькой стыковкой между рейсами и для занятых туристов. Те, кто совершит покупку от 30 сингапурских долларов, по-прежнему участвуют в лотерее «Миллионер Changi» (она стартовала уже в пятый раз и продлится до 31 октября), но каждый месяц выбирается призер на 5 тысяч сингапурских долларов.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.