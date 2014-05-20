Сингапур дарит туристам деньги и привилегии

Впрочем, это время с большим удовольствием и пользой можно провести прямо в аэропорту Changi. (Он находится на 5-м месте в мире по объему пассажиропотока, только в 2013 году принял более 53 млн человек.) Более 550 интернет-терминалов (wi-fi доступен по всему аэропорту), пять роскошных садов, площадки с PlayStation, массажные кресла по всему аэропорту,. – и все абсолютно бесплатно. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугами SPA, искупаться в бассейне на крыше и прокатиться на горке для экстремалов. Ну и, конечно, шопинг. Changi располагает более 330 магазинами и 130 ресторанами. Недавно появилась новая услуга – на сайте www.ishopchangi можно сделать любые покупки заблаговременно, а по прибытии в аэропорт просто забрать их. Очень удобно для пассажиров с маленькой стыковкой между рейсами и для занятых туристов. Те, кто совершит покупку от 30 сингапурских долларов, по-прежнему участвуют в лотерее «Миллионер Changi» (она стартовала уже в пятый раз и продлится до 31 октября), но каждый месяц выбирается призер на 5 тысяч сингапурских долларов.