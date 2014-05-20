У китайцев обнаружилось несварение от российской рыбы

Аналитики из агентства Moody’s прогнозируют, что ChinaFishery и в дальнейшем будет снижать выпуск продукции из российской рыбы, так как ее стратегия предусматривает полный выход из бизнеса в этом регионе. Китайцы и сами не скрывают подобных планов: в марте этого года ChinaFishery сообщила, что отказывается от работы с российскими рыбодобывающими компаниями по долгосрочным контрактам и переключается на закупки рыбы на спотовом рынке.