У китайцев обнаружилось несварение от российской рыбы

«Золотой Рог» предсказал уход крупнейшего китайского производителя рыбного филе из России
Крупнейший мировой производитель рыбного филе – китайская компания PacificAndes - сворачивает свое присутствие на российском рынке. За последние два года китайцы вдвое сократили выручку от продуктов из российского минтая и, как предсказывают аналитики, в среднесрочной перспективе могут полностью переключиться на работу с рыбаками из других стран. С уходом китайского рыбного гиганта в регионе крепнут позиции компании «Русское море – Добыча» Максима ВОРОБЬЕВА и Глеба ФРАНКА. Об этом сообщает RBC.ru.
В первой половине 2014 финансового года (завершилась 28 марта) ChinaFishery, которая входит в группу PacificAndes, на 53% сократила выручку от реализации продукции из российского минтая, до $105,3 млн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, говорится в отчетности компании. При этом китайские рыбопромышленники на 540% увеличили продажи продукции из рыбы, выловленной в акватории Перу, до $203,5 млн. Общая выручка PacificAndes за шесть месяцев финансового года выросла на 20,1%, до $325,1 млн.
Аналитики из агентства Moody’s прогнозируют, что ChinaFishery и в дальнейшем будет снижать выпуск продукции из российской рыбы, так как ее стратегия предусматривает полный выход из бизнеса в этом регионе. Китайцы и сами не скрывают подобных планов: в марте этого года ChinaFishery сообщила, что отказывается от работы с российскими рыбодобывающими компаниями по долгосрочным контрактам и переключается на закупки рыбы на спотовом рынке.
PacificAndes является крупнейшим в мире производителем рыбного филе. Штаб-квартира компании находится в Гонконге, холдинг контролируется семьей местных предпринимателей Нгэ. Два года назад в одном из своих инвестиционных меморандумов PacificAndes сообщила, что около 60% объема ее рыбодобычи приходится на российский Дальний Восток. После этого Росрыболовство обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить законность работы PacificAndes в России, поскольку российское законодательство запрещает иностранным компаниям рыбную ловлю в исключительной экономической зоне России. Квоты на вылов правительство России распределило среди отечественных рыбаков в 2008 г. сроком на десять лет.
В конце 2012 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от PacificAndes продать свои российские рыболовецкие активы. По данным российского ведомства, PacificAndes приобретала доли в российских компаниях не через механизм владения акциями, а с помощью «тайных соглашений», и российские структуры были лишь номинальными владельцами квот на вылов морских биоресурсов. Глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ пригрозил китайцам уголовным преследованием в случае отказа от исполнения предписания антимонопольного ведомства.
В январе и мае 2013 г. четыре рыбодобывающие компании, которые, как считала ФАС, контролируются китайцами, приобрела за $540 млн компания «Русское море – Добыча» (РМД), принадлежащая брату подмосковного губернатора Максиму ВОРОБЬЕВУ и сыну экс-министра транспорта и зятю Геннадия ТИМЧЕНКО Глебу ФРАНКУ.
В октябре 2013 г. ФАС разрешила «Русскому морю – Добыче» купить еще две компании, которые подозревали в аффилированности с иностранцами. Однако сделка до сих пор не состоялась.
В то же время один из участников рыбного рынка рассказал РБК, что российские рыбаки продолжают продавать рыбу китайским покупателям, за спиной которых, как считают сами рыбаки, стоит PacificAndes. «Думаю, эта компания не отказалась от российской рыбы, а просто изменила схему закупок. Это слишком рентабельный бизнес, чтоб отказываться от него», – заметил собеседник РБК.
«Золотой Рог» не раз писал о похождениях на российском рынке китайской компании. Причем первые публикации относятся еще к 90-м года прошлого века. А относительно недавно наша газета предсказала скорый уход PacificAndes с российского рынка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.