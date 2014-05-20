В Приморье доходы "Бора" разъела кислота внешней конъюнктуры

«Цена на борную кислоту - основную продукцию комбината - снизилась за 2013 год на 10%. При этом условно постоянные расходы выросли благодаря постоянной индексации заработной платы, росту железнодорожных тарифов и затрат на электроэнергию - на 15%. Ситуация в 2014 году продолжает ухудшаться: так, цены за первые 2 квартала года упали еще на 5%, а если посмотреть ретроспективу с конца 2011 года - то всего падение составило 32%. Затраты по бизнес-плану 2014 года вырастут по сравнению с 2013 годом по предварительным оценкам на 11%, по сравнению c 2011 годом рост составит 33%», - утверждает компания.