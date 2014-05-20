Владивостоку не хватает плана - уверен генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий Курюмов

- Плана не хватает. Плановое хозяйство, существовавшее в советские времена, неплохая, на самом деле, вещь. Ее очернили в 1990-х, а потом оказалось, что все европейские государства делают то же самое, но называют это другим словом – бюджет. Мы тут же это подхватили. Правда, при этом одна часть из нас до сих пор думает, что бюджет – это то, что надо собрать, а другая уверена в том, что это то, что надо потратить. Хотя бюджет в первую очередь стратегический план. В тех городах и регионах, что добились успеха в области въездного туризма, это понимают. А у Владивостока есть четкий план? Если есть, то кто ответственен за его выполнение? Это должны быть люди, которые знают, в чем заключается привлекательность города, какие продукты будут наиболее востребованы, какие ресурсы лучше использовать, сколько для этого нужно денег (и нужно ли вообще) и т.д.