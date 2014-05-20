ВТБ во Владивостоке провел День открытых дверей для акционеров

Представители службы по работе с акционерами банка ВТБ рассказали участникам встречи о финансовых результатах деятельности группы ВТБ по МСФО за прошедший год, а также проинформировали о новой стратегии развития группы ВТБ на 2014-2016 годы - «Стратегии качественного роста». Основными задачами группы на ближайшие три года определены сохранение позиций корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса и выделение в отдельный сегмент клиентов среднего бизнеса с дальнейшим повышением его эффективности и увеличением потока непроцентных доходов. Кроме этого, группа нацелена на опережающий рост на рынках розничного кредитования и привлечения средств физических лиц, а также на дальнейшее увеличение доли розничного бизнеса в активах и доходах группы.