ВТБ во Владивостоке провел День открытых дверей для акционеров

В столице Приморья 15 мая прошел День открытых дверей для акционеров банка ВТБ, который проводится финансовым учреждением регулярно с 2010 года.
В рамках встречи акционеры смогли получить индивидуальные консультации по наиболее актуальным темам. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с владением и распоряжением акциями ВТБ, дивидендами, брокерским обслуживанием.
Представители службы по работе с акционерами банка ВТБ рассказали участникам встречи о финансовых результатах деятельности группы ВТБ по МСФО за прошедший год, а также проинформировали о новой стратегии развития группы ВТБ на 2014-2016 годы - «Стратегии качественного роста». Основными задачами группы на ближайшие три года определены сохранение позиций корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса и выделение в отдельный сегмент клиентов среднего бизнеса с дальнейшим повышением его эффективности и увеличением потока непроцентных доходов. Кроме этого, группа нацелена на опережающий рост на рынках розничного кредитования и привлечения средств физических лиц, а также на дальнейшее увеличение доли розничного бизнеса в активах и доходах группы.
«Постоянная работа над повышением эффективности бизнеса - одна из наших сильных сторон, привлекающая акционеров. Мы заинтересованы в том, чтобы регулярно информировать наших акционеров о результатах нашей работы, из первых уст, и получать обратную связь», - отметил руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Максим КОСТИН.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.