Японцы тянут туродеяло на себя

Страна восходящего солнца открывает новые туристические направления для Дальнего Востока России
Агентство по туризму Японии (JTA), Национальный туристический офис Японии (JNTO) и Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке провели 15 мая в столице Приморья семинар «Новые возможности развития Японии как туристического направления на ДВ России».
Как рассказал присутствующим заместитель директора Японской национальной туристической организации (JNTO) Валентин ШЕСТАК, несмотря на ситуацию с Украиной Япония не намерена сокращать финансирование программ по привлечению российских туристов. В 2014 году будет проведено больше, чем обычно, промотуров для представителей туристических агентств. Более того, впервые для России открывается ранее не доступный вид финансирования посещения Страны восходящего солнца туроператорами – частичное обеспечение поездки. «Суть этого вида поддержки состоит в том, что представитель турфирмы может частично покрыть свое посещение Японии возместив проживание в гостинице и передвижения по стране. Мы надеемся вернуть докризисные показателю по турпотоку из России. Напомню, что в 2008 году в страну въехало более 66 тыс. россиян. Однако кризис и затем трагические события в марте 2011 года привели к резкому сокращению числа российских туристов. Начиная с 2012 года ситуация начала выравниваться, и в 2013 году мы уже почти достигли докризисных показателей», – отметил он. Валентин Шестак рассказал, что туристы с Дальнего Востока отличаются от московских тем, что их интересуют потаенные уголки Японии. Именно поэтому в 2014 году открывается новое направление – Окинава.
Подробно о новом направлении рассказал координатор туристического бюро Окинавы Андрей ЗАЧАРСКИ: «Не зря Окинаву называют японскими Гавайями. Здесь самая чистая вода, экологически чистая пища и особый психологический микроклимат. Наверняка благодаря всем этим факторам жители острова являются долгожителями. На Окинаве можно заняться любыми водными видами спорта, экологическим туризмом или просто отдохнуть на пляже». Кстати, как признался Зачарски, когда он впервые попал на Окинаву, этот райский остров впечатлил его настолько, что он решил найти там работу и остаться на нем навсегда.
Кстати, чартерные рейсы на Окинаву из Владивостока и Хабаровска начнут летать уже с июня этого года. Присутствующие на семинаре туроператоры получили подробные инструкции по организации туров на этот экзотический остров.
Представитель авиакомпании JAT («Японские авиалинии») рассказала о том, что в соответствии с соглашением по совместному использованию рейсов с компанией J7 в настоящий момент осуществляются полеты с Дальнего Востока России в Японию. Особый акцент в презентации JAT был сделан на перелеты внутри Японии, ведь не все туроператоры знают о том, что, покупая билет JAT до Токио, туристу гораздо выгоднее приобрести одновременно и перелеты внутри страны. В этом случае тариф на внутренние рейсы порой составляет только аэропортовые сборы и можно сэкономить как минимум 200-300 долл. США.
Представители префектуры Ниигата рассказали об особенностях своего региона, посетив который можно по-настоящему прочувствовать дух Японии. Ведь именно здесь самые вкусные суши и замечательные горнолыжные курорты с горячими источниками.
Директор Японского центра во Владивостоке КАВАХАРА Кадзунори еще раз подчеркнул важность российско-японского сотрудничества в области туризма и проинформировал о полностью оплаченных японской стороной стажировках для представителей турфирм. «В 2014 году Японский центр организует сразу несколько ознакомительных туров для туроператоров. Формирование групп можно отследить на сайте Японского центра во Владивостоке», - рассказал он. Также КавахараКадзунори отметил, что вступил в должность в апреле этого года и очень рад тому, что будет из Владивостока содействовать развитию российско-японских отношений.
Стоит отметить, что в этом году на туристической выставке PITE Япония была одной из стран, представивших наиболее обширную экспозицию.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.