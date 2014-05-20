Японцы тянут туродеяло на себя

Как рассказал присутствующим заместитель директора Японской национальной туристической организации (JNTO) Валентин ШЕСТАК, несмотря на ситуацию с Украиной Япония не намерена сокращать финансирование программ по привлечению российских туристов. В 2014 году будет проведено больше, чем обычно, промотуров для представителей туристических агентств. Более того, впервые для России открывается ранее не доступный вид финансирования посещения Страны восходящего солнца туроператорами – частичное обеспечение поездки. «Суть этого вида поддержки состоит в том, что представитель турфирмы может частично покрыть свое посещение Японии возместив проживание в гостинице и передвижения по стране. Мы надеемся вернуть докризисные показателю по турпотоку из России. Напомню, что в 2008 году в страну въехало более 66 тыс. россиян. Однако кризис и затем трагические события в марте 2011 года привели к резкому сокращению числа российских туристов. Начиная с 2012 года ситуация начала выравниваться, и в 2013 году мы уже почти достигли докризисных показателей», – отметил он. Валентин Шестак рассказал, что туристы с Дальнего Востока отличаются от московских тем, что их интересуют потаенные уголки Японии. Именно поэтому в 2014 году открывается новое направление – Окинава.