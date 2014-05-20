Жителям Приморья представили сотни туристских маршрутов за рубежом и в Приморье

«В прошлом году за сезон (с начала июня по конец ноября) мы приняли более 1300 человек, включая транзитных туристов, - рассказывает представитель пресс-службы национального парка «Удэгейская легенда» Ольга БЕЦ. – В этом году их число прогнозируется еще выше. 1 июня парк официально открывается, ждем в гости всех приморцев. К услугам туристов – вахтовка, моторная и аэролодка, опытные проводники. Организуем экскурсии по парку, составляем индивидуальные маршруты, обеспечиваем сопровождение при проведении фото- и видеосъемки, предоставляем радиосвязь, питание и проживание – туристических домиков у нас немного, но всегда есть где поставить палатки. Стараемся развивать удэгейскую культуру: показываем кукольные спектакли по мотивам удэгейских сказок, в планах создание этнографической деревни – музея под открытым небом. А в начале осени уже в четвертый раз будем проводить Рыбный день, на который съезжаются гости со всего края».