1 июня набережная ДВФУ на острове Русском во Владивостоке откроется для всех горожан

Как сообщили 27 мая в ходе совместного рабочего совещания представителей администрации Владивостока и ДВФУ, в университете на сегодня принято решение, что зайти на территорию кампуса можно будет с северного КПП (это первые ворота при движении с моста). Заезд автомобилей на набережную будет закрыт, оставить машины можно на площадке рядом с северным входом. Также в ходе обсуждения вопрос использования одной из многоярусных парковок на территории кампуса.