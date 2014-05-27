1 июня набережная ДВФУ на острове Русском во Владивостоке откроется для всех горожан

Набережная ДВФУ на острове Русском открывается для всех жителей Владивостока и гостей города с 1 июня. С этого дня уникальная ландшафтно-парковая зона на берегу бухты Аякс, построенная к саммиту АТЭС, станет доступной для всех в постоянном режиме.
Напомним, с предложением открыть набережную для всех жителей города обратился в федеральные органы власти сразу после проведения саммита АТЭС глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2014 году ландшафтно-парковая зона передана в муниципальную собственность и теперь открывается для всех желающих.
На сегодня различные службы администрации Владивостока совместно с ДВФУ решают последние организационные вопросы перед открытием набережной.
Набережная станет местом для прогулок, - никаких торговых палаток и киосков здесь размещено не будет. Зато можно будет вволю любоваться водопадами, озерами, фонтанами, морем, всем богатством ландшафтного дизайна, созданным мастерами, а также кататься на велосипедах и роликах (будет открыт пункт проката). При этом парк будет открыт круглосуточно.
Можно будет также зайти перекусить в университетские кафе – для свободного доступа будут открыты те заведения общепита, которые имеют отдельный вход. Как сообщили в комбинате студенческого питания ДВФУ, это кафе в гостиничных корпусах № 1, 2, 7, 8 и 10. Кафе работают ежедневно с 8 до 23 часов.
Для удобства посетителей на территории кампуса установят информационные щиты со схемой объектов, а также напомнят о правилах поведения на территории кампуса.
Как сообщили 27 мая в ходе совместного рабочего совещания представителей администрации Владивостока и ДВФУ, в университете на сегодня принято решение, что зайти на территорию кампуса можно будет с северного КПП (это первые ворота при движении с моста). Заезд автомобилей на набережную будет закрыт, оставить машины можно на площадке рядом с северным входом. Также в ходе обсуждения вопрос использования одной из многоярусных парковок на территории кампуса.
Открытой для пешеходов будет вся территория кампуса, закрытыми для посторонних останутся учебные, административные, жилые корпуса.
Регулярной санитарной уборкой набережной займутся муниципальные коммунальные службы. Здесь будут установлены урны, биотуалеты.
На всех пяти автобусных маршрутах, следующих на остров Русский, будет увеличено количество автобусов.
Достигнуты договоренности с УМВД по городу Владивостоку о постоянном дежурстве здесь нарядов полиции.
В долгожданный день открытия набережной 1 июня здесь состоится большой праздник, посвященный Дню защиты детей, – с концертом, мастер-классами и локальными развлекательными площадками. Начало праздника – в 12 часов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.