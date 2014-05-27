Банки готовятся к волне банкротств в бизнесе

- При буквальном прочтении данной нормы следует, что просрочка в один день уже может рассматриваться в качестве основания для признания факта банкротства должника, - пишет АРБ в Думу. - Вместе с тем на практике необходимо различать такие понятия, как «техническая» однодневная просрочка (которая не свидетельствует об утрате компанией платежеспособности) и признак несостоятельности под названием «однодневная просрочка» (которая означает реальную остановку платежей).