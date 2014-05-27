Более 625 заявок поступило от СМИ на участие в Дальневосточном МедиаСаммите

Свыше 150 участников, подавших заявки, - представители районных средств массовой информации и пресс-служб Приморья. 121 участник - сотрудники PR-агентств и пресс-служб Владивостока. Среди СМИ краевой столицы желающих оказалось больше – около 190.
От редакторов, журналистов, фотографов и операторов СМИ регионов Дальнего Востока и Сибири дальневосточных в адрес организаторов поступило 65 заявок, также 21 – иностранные участники.
Отметим, что в МедиаСаммите примут участие известные эксперты: руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, медиа-тренер Оксана Силантьева, digital-эксперт OMD group Завен Аванян, ведущий маркетолог направления медиасервисов Яндекс Светлана Яворская, медиа-эксперт Андрей Сикорский и другие.
Напомним, на Первый Дальневосточный МедиаСаммит соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. В рамках профессионального форума подведут итоги журналистского конкурса «Приморье для жизни» и конкурса пресс-служб и PR-специалистов «PRужина общества».
Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита являются Приморское региональное отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.