Более 625 заявок поступило от СМИ на участие в Дальневосточном МедиаСаммите

Свыше 626 заявок подали представители СМИ и PR-специалисты на участие в Первом Дальневосточном МедиаСаммите, который пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский 3-4 июня. Несмотря на то, что заявки принимались до 25 мая, журналисты продолжают слать письма с просьбой об аккредитации.