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Более 625 заявок поступило от СМИ на участие в Дальневосточном МедиаСаммите

27 мая 2014, 12:38
Свыше 626 заявок подали представители СМИ и PR-специалисты на участие в Первом Дальневосточном МедиаСаммите, который пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский 3-4 июня. Несмотря на то, что заявки принимались до 25 мая, журналисты продолжают слать письма с просьбой об аккредитации.

Свыше 150 участников, подавших заявки, - представители районных средств массовой информации и пресс-служб Приморья. 121 участник - сотрудники PR-агентств и пресс-служб Владивостока. Среди СМИ краевой столицы желающих оказалось больше – около 190.

От редакторов, журналистов, фотографов и операторов СМИ регионов Дальнего Востока и Сибири дальневосточных в адрес организаторов поступило 65 заявок, также 21 – иностранные участники.

Отметим, что в МедиаСаммите примут участие известные эксперты: руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, медиа-тренер Оксана Силантьева, digital-эксперт OMD group Завен Аванян, ведущий маркетолог направления медиасервисов Яндекс Светлана Яворская, медиа-эксперт Андрей Сикорский и другие.

Напомним, на Первый Дальневосточный МедиаСаммит соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. В рамках профессионального форума подведут итоги журналистского конкурса «Приморье для жизни» и конкурса пресс-служб и PR-специалистов «PRужина общества».

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита являются Приморское региональное отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Знай наших!#Приморье#Общество
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