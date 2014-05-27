Бюджет Владивостока оценили депутаты и горожане

- Я думаю, что мы все – члены бюджетного комитета – в один голос скажем о том, что бюджет – это главный документ для города. Если анализировать исполнение бюджета 2013 года, то мы сейчас видим, что в связи с сокращением собственных доходов у нас пошло и сокращение бюджета. Однако мы по-прежнему делаем основной упор на социальные статьи бюджета. Это наша четкая позиция – сокращать социально-направленные статьи бюджета мы не имеем права.