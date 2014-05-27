Дальневосточный регион готовится принять большой газ

Третья международная конференция «Нефть и газ - АТР 2014» была посвящена ресурсам, транспорту и технологиям. Три дня и большое число докладов. Конференция проходила с 20 по 23 мая в кампусе университета на о. Русском во Владивостоке.
Особенностью этой специализированной конференции является участие в ее работе студентов и аспирантов Инженерной школы ДВФУ наряду с авторитетной профессурой и специалистами-практиками в области добычи и переработки углеводородов.
Заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии, профессор, д.т.н. Александр ГУЛЬКОВ так прокомментировал цель конференции:
- Основная ее задача - объединить специалистов, занимающихся нефтегазовым комплексом на Дальнем Востоке и в ближайших странах АТР, и молодежь, вступающую в эту профессию, для решения задач, связанных с отраслью. За проведение такой конференции мы взялись, чтобы позволить своим студентам с первых дней учебы понять масштабы отрасли, в которой им придется работать, научить думать и не бояться выдвигать оригинальные идеи. Основная тематика нынешней конференции - это ресурсы, транспорт и технологии, хотя заявленные доклады касались более широкого круга вопросов.
В рамках пленарного заседания прозвучал доклад доцента кафедры нефтегазового дела и нефтехимии Владимира СИМОНЕНКА, который коснулся одной из актуальных как для России в целом, так и для Дальневосточного региона тем - состояния мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Россия в ближайшие годы планирует наращивать свое влияние на рынке СПГ за счет увеличения мощностей по его производству. Ожидается, что один из заводов сжиженного природного газа - «Владивосток-СПГ» - будет построен в Приморском крае. Проект уже перешел в инвестиционную стадию. Мощность завода составит 10 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. Близость рынков сбыта обеспечивает высокий потенциальный спрос на СПГ этого завода.
Знакомство рынка со сжиженным природным газом приходится на 60-е годы прошлого века. Но только в 2003 году стали строиться серийные заводы.
Россия тоже вступила в этот процесс, на Сахалине был построен завод СПГ «Пригородное» с двумя технологическими линиями по 4,8 млн т в год каждая и поставлен мировой рекорд по объемам производства.
Досье "Золотого Рога": По последним данным, в мире существует 32 завода СПГ, из них 6 в Катаре, 3 в Индонезии, 3 в Малайзии, 2 в Австралии, 2 в Норвегии, 2 в Египте. Их совокупная производительность составляет 241 млн т СПГ в год. Но самым эффективным считается завод в Пригородном Сахалинской области. Пока он остается единственным действующим российским заводом СПГ. В мире в стадии строительства находится еще 12 заводов, в том числе 7 в Австралии. Еще 22 завода планируется построить, в том числе еще 6 в Австралии и 5 в США. Как известно, Россия тоже заявила готовность построить на своей территории в ближайшие годы три завода СПГ. В частности, «Ямал-СПГ», «Штокман-СПГ» и «Владивосток-СПГ». Кроме того, после пуска завода «Владивосток-СПГ» ожидается строительство третьей технологической линии на заводе «Пригородное-СПГ». Возможно, в России появится еще один завод СПГ на базе ресурсов проекта «Сахалин-1».
Эксперты высоко оценивают российские перспективы по поставкам СПГ на мировой рынок, несмотря на рост конкуренции, отметил Владимир Симоненок. Во-первых, ряд стран после аварии на атомной станции «Фукусима» в Японии заявили об отказе от атомной энергетики. Во-вторых, страны, имеющие большие мощности по производству СПГ, в последующие 5-10 лет их закроют в связи с выработкой ресурсов, на которые они были рассчитаны. Будущие российские заводы могут компенсировать рынку эти потери.
Профессор, д.т.н. Владимир СЛЕСАРЕНКО говорил о перспективах, открывающихся перед Дальним Востоком с газификацией населенных пунктов и производств. Там, куда приходит газ, дышится легче, таков главный тезис его выступления.
В кулуарах конференции нам удалось пообщаться с профессором кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ Сергеем СОЛОМЕННИКОМ, который отметил высокий уровень подготовки поступающих к ним студентов. Кстати, число слушателей, обучающихся на очно-заочном отделении кафедры, превышает число студентов дневного отделения, 350 и 200 соответственно.
- Наши студенты очень заинтересованы, мотивированы, многие работают в нефтегазовой сфере и готовы начинать с рабочих профессий. Нас вдохновляет намеченная большая программа сотрудничества между университетом и компанией «Газпром» по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. Перед нами стоит задача - внести корректировки в свои образовательные программы, чтобы они соответствовали задачам строительства и эксплуатации завода по сжижению газа. Мы готовы учесть все пожелания компании «Газпром СПГ Владивосток» и надеемся на участие специалистов-практиков в подготовке студентов.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.