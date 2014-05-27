Дальневосточный регион готовится принять большой газ

Досье "Золотого Рога": По последним данным, в мире существует 32 завода СПГ, из них 6 в Катаре, 3 в Индонезии, 3 в Малайзии, 2 в Австралии, 2 в Норвегии, 2 в Египте. Их совокупная производительность составляет 241 млн т СПГ в год. Но самым эффективным считается завод в Пригородном Сахалинской области. Пока он остается единственным действующим российским заводом СПГ. В мире в стадии строительства находится еще 12 заводов, в том числе 7 в Австралии. Еще 22 завода планируется построить, в том числе еще 6 в Австралии и 5 в США. Как известно, Россия тоже заявила готовность построить на своей территории в ближайшие годы три завода СПГ. В частности, «Ямал-СПГ», «Штокман-СПГ» и «Владивосток-СПГ». Кроме того, после пуска завода «Владивосток-СПГ» ожидается строительство третьей технологической линии на заводе «Пригородное-СПГ». Возможно, в России появится еще один завод СПГ на базе ресурсов проекта «Сахалин-1».