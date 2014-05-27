До "Большой встречи" с губернатором Приморья осталось...

Благодаря инициативе губернатора право на предоставление земельного участка получили молодые семьи и семьи, в которых уже есть двое детей, в том числе приемных. Земля должна быть предоставлена им в аренду на срок до пяти лет, а после строительства дома на полученном участке семья становится его собственником. Первые месяцы работы закона показали, что предложение губернатора нашло живой отклик у жителей региона: только в первом квартале заявления на предоставление земельного участка подали уже несколько тысяч приморских семей. Но это далеко не предел - всего на территории Приморья зарегистрировано более 68 тыс. семей с двумя детьми.