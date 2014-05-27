До "Большой встречи" с губернатором Приморья осталось...

Личное общение губернатора с приморцами позволило решить проблемы и начать новые проекты
Итогом любого разговора «первого лица» с жителями региона, как правило, становятся поручения краевым и муниципальным чиновникам. А итогом «Большой встречи»-2013 стали решения, которые определят развитие Приморья на несколько лет вперед.
На первой «Большой встрече» Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подвел итоги первого года работы в должности губернатора, обсудил с представителями общественности и СМИ перспективы развития Приморья. Тогда же глава региона заявил о том, что подобные встречи должны стать регулярными. И обещание сдержал. В преддверии новой «Большой встречи» Владимира Миклушевского с приморцами, которая намечена на 4 июня, «Золотой Рог» решил подвести некоторые итоги аналогичной встречи 2013 года.
Свой дом для молодых семей
О том, что приморские семьи с двумя детьми смогут бесплатно получить землю для строительства собственного жилья, Владимир Миклушевский сообщил в самом начале «Большой встречи»-2013. Опыт для Приморья необычный: жители региона не привыкли, чтобы государство давало им что-то «даром». На разработку, широкое общественное и экспертное обсуждение и принятие соответствующего закона в Законодательном Собрании ушло около полугода. В конце сентября документ был принят, а с 1 января 2014 года краевой закон № 250 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» вступил в действие.
Благодаря инициативе губернатора право на предоставление земельного участка получили молодые семьи и семьи, в которых уже есть двое детей, в том числе приемных. Земля должна быть предоставлена им в аренду на срок до пяти лет, а после строительства дома на полученном участке семья становится его собственником. Первые месяцы работы закона показали, что предложение губернатора нашло живой отклик у жителей региона: только в первом квартале заявления на предоставление земельного участка подали уже несколько тысяч приморских семей. Но это далеко не предел - всего на территории Приморья зарегистрировано более 68 тыс. семей с двумя детьми.
Для того, чтобы все семьи региона смогли получить участки в положенный по закону срок, по распоряжению главы региона создана специальная комиссия. Ее возглавил первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО. Члены комиссии проверят готовность муниципалитетов к реализации краевого закона «О земле», а также разберутся с ситуацией по предоставлению земельных участков многодетным семьям.
Активными темпами продолжается и работа по обеспечению землей семей с тремя и более детьми. Перед муниципалитетами поставлена задача предоставить земельные участки всем, кто внесен в реестр, уже в сентябре 2014 года. При этом краевой бюджет субсидирует значительную часть расходов на проведение к выделенным участкам дорог и инженерных коммуникаций.
«Гринфилды» приморского бизнеса
Развитие экономики Приморья, создание благоприятных условий для ведения бизнеса стали еще одной актуальной темой «Большой встречи»-2013. Результаты диалога не заставили себя долго ждать: по инициативе Владимира Миклушевского был принят закон о налоговых льготах для предприятий-гринфилдов. С 2014 года для новых производств на территории края установлены пониженные ставки налога на прибыль организаций и налога на имущество. В первые пять лет ставка налога на прибыль и налог на имущество составит ноль процентов, в следующие пять - налог на прибыль - 10 процентов, на имущество - полпроцента. Отметим, что Приморье стало одним из первых регионов в РФ, принявшим подобные меры.
«Льготы дадут дополнительный стимул для инвесторов как внутренних, так и внешних. Это будет работать на повышение инвестиционной привлекательности Приморья. По моему мнению, это одни из самых лучших законов в сфере экономики, которые принимались и обсуждались в крае. Решение будет иметь очень большой экономический эффект и позволит краю иметь конкурентные преимущества, в том числе и на международном рынке», - сказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗСПК Галуст АХОЯН.
Принятие законов о налоговых льготах выглядит особенно актуально в свете формирования в Приморье территорий опережающего развития (ТОРов), о необходимости создания которых заявил президент Владимир ПУТИН. На уровне края тем временем принято решение использовать часть передаваемых Приморскому краю неиспользуемых земель Министерства обороны для организации индустриальных парков. Их разработка – еще одно направление работы по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата. За счет средств краевого бюджета к ним будут подведены необходимые коммуникации, поэтому приморцы с большим энтузиазмом восприняли информацию о возмещении государством затрат на их создание. Как сообщил в Послании глава государства, «дополнительные федеральные налоги, которые в течение трех лет поступят от размещенных там предприятий, будут возвращаться в субъект РФ в виде межбюджетных трансфертов».
Пользуясь географическим положением
На «Большой встрече»-2013 губернатору был задан вопрос об экономическом сотрудничестве между приграничными регионами России и Китая. Журналистов из Поднебесной интересовало мнение Владимира Миклушевского о перспективах такого сотрудничества. В ответ глава региона выразил уверенность в том, что экономическое взаимодействие между Приморьем и соседними провинциями КНР будет динамично развиваться, и не последнюю роль в этом должно сыграть развитие транспортной системы края: благодаря своему географическому положению Приморье может обеспечить быстрый транзит через свои порты грузов с северо-востока КНР.
«Мы будем приветствовать транзит китайских грузов через российскую территорию. Известно, что этот транзит может осуществляться только через территорию Приморья. Мы внесли соответствующие предложения в госпрограмму «Развития Дальнего Востока и Байкальского региона», которую недавно рассмотрело правительство, в части расширения транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также особых экономических зон портового типа в бухте Троица и порту Восточном. Я считаю, что перспективы у нас очень большие и существующий потенциал далеко не исчерпан», - сказал Владимир Миклушевский.
За прошедший год были предприняты конкретные шаги в этом направлении. В частности, разработан и утвержден план расширения транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». В результате проведенных переговоров с китайской стороной с 1 декабря 2013 года изменился режим работы грузового направления международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный» - теперь он работает семь дней в неделю. Эксперимент призван увеличить грузопоток международного транспортного коридора «Приморье-1».
Более упорядоченной стала и работа по оформлению грузов в порту Восточном – главной экспортной гавани Приморья. Средний срок нахождения товаров в порту по итогам 2013 года составил порядка 10 дней при начальном контрольном значении в 14 дней.
Закон для пчел и пчеловодов
По мнению Владимира Миклушевского, предыдущая «Большая встреча» помогла решить ряд проблем, которые беспокоили жителей региона.
«Например, поддержка пчеловодства. Я даже не знал, что проблема стоит так остро, что пчеловоды лишены государственной поддержки. И мы разработали и приняли такой закон», - сказал губернатор, подводя итоги 2013 года.
Действительно, в ходе «Большой встречи» в марте 2013 года представители Кировского и Анучинского районов, обращаясь к Владимиру Миклушевскому, подарили банки с медом и попросили принять закон о пчеловодстве. Специалисты не раз отмечали, что без правовой базы пчеловодство в Приморском крае перестает быть привлекательным для населения, постепенно становится экономически нецелесообразной отраслью. В итоге рынок Приморья, которое в советские времена являлось одним из лидеров по заготовке меда, сегодня заполняется медом низкого качества из других регионов.
Однако вскоре ситуация должна измениться. В ноябре 2013 года появился закон «О пчеловодстве в Приморском крае». Жители края получили документ, устанавливающий правовую основу деятельности по разведению, содержанию и использованию медоносных пчел, получения продуктов пчеловодства. Новый закон регулирует отношения в области государственной поддержки пчеловодства на территории Приморского края, обеспечивает соблюдение прав и интересов людей, занятых в этой отрасли.
«Законопроект разработан в целях создания привлекательных условий для занятия пчеловодством в Приморском крае, - отметил депутат комитета по продовольственной политике и природопользованию Юрий КОРНЕЕВ. - Проект закона обсуждался депутатами на протяжении нескольких лет, в нем учтено мнение приморских пасечников. Закон направлен на увеличение производства полезного, экологически безопасного меда местного производства и обеспечение им жителей нашего края».
В заключение остается добавить, что положительный опыт прошлогодней «Большой встречи» найдет свое продолжение и в 2014 году. Уже 4 июня Владимир Миклушевский ответит на вопросы жителей края, в том числе представителей СМИ, в ходе новой «Большой встречи». Разговор состоится в одной из аудиторий Дальневосточного федерального университета, а количество участников встречи, по предварительным оценкам, уже значительно превышает тысячу человек.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.