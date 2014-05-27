Газовый контракт с КНР обеспечил будущее проекту "Владивосток - СПГ"

По мнению ряда экспертов, подписанный в Китае контракт на поставку газа в на $400 млрд обеспечил гарантированное будущее проекту «Владивосток - СПГ», сообщает «Приморская газета».
Ввод в эксплуатацию первой части газопровода «Сила Сибири» «Якутия - Хабаровск - Владивосток» намечен на конец 2017 года. Именно с созданием магистральной инфраструктуры в Приморье эксперты связывают качественный рывок в экономике края. Однако принципиальным значением подписанного контракта для Приморья на сегодняшнем этапе является определенность дальнейшей судьбы производства «Владивосток - СПГ».
«Подписанный с КНР договор - действительно эпохальный документ, которого мы давно ждали. Но даже и мечтать не могли, что он будет таким масштабным и долгосрочным. Самое главное, стало известно будущее завода «Владивосток - СПГ». Теперь мы точно знаем, что газ придет, и знаем, откуда. Думаю, в ближайшее время узнаем и точный объем инвестиций конкретно по нашему заводу», - заявил директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.