Газовый контракт с КНР обеспечил будущее проекту "Владивосток - СПГ"

«Подписанный с КНР договор - действительно эпохальный документ, которого мы давно ждали. Но даже и мечтать не могли, что он будет таким масштабным и долгосрочным. Самое главное, стало известно будущее завода «Владивосток - СПГ». Теперь мы точно знаем, что газ придет, и знаем, откуда. Думаю, в ближайшее время узнаем и точный объем инвестиций конкретно по нашему заводу», - заявил директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ.