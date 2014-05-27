zr.media
ГлавноеВсе новости

Газовый контракт с КНР обеспечил будущее проекту "Владивосток - СПГ"

27 мая 2014, 16:00
По мнению ряда экспертов, подписанный в Китае контракт на поставку газа в на $400 млрд обеспечил гарантированное будущее проекту "Владивосток - СПГ", сообщает "Приморская газета".

По мнению ряда экспертов, подписанный в Китае контракт на поставку газа в на $400 млрд обеспечил гарантированное будущее проекту «Владивосток - СПГ», сообщает «Приморская газета».

Ввод в эксплуатацию первой части газопровода «Сила Сибири» «Якутия - Хабаровск - Владивосток» намечен на конец 2017 года. Именно с созданием магистральной инфраструктуры в Приморье эксперты связывают качественный рывок в экономике края. Однако принципиальным значением подписанного контракта для Приморья на сегодняшнем этапе является определенность дальнейшей судьбы производства «Владивосток - СПГ».

«Подписанный с КНР договор - действительно эпохальный документ, которого мы давно ждали. Но даже и мечтать не могли, что он будет таким масштабным и долгосрочным. Самое главное, стало известно будущее завода «Владивосток - СПГ». Теперь мы точно знаем, что газ придет, и знаем, откуда. Думаю, в ближайшее время узнаем и точный объем инвестиций конкретно по нашему заводу», - заявил директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Печора-СПГ#Газпром геологоразведка#Газпром межрегионгаз Нижний Новгород#Газпром Кыргызстан#СПГ-Новаинжиниринг#Ямал СПГ#Газпром межрегионгаз Кострома#Газпром нефтехим Салават#Газпром газораспределение Челябинск#Установка СПГ Россия#Бункеровка спг#СПГ проект#Газпром трансгаз Казань#Газпром-Экспорт#Газпром трансгаз Ухта#Газпром. Нафтогаз#ЦЦАб Газпром#Газпром#Газпром трансгаз Екатеринбург#Хранение СПГ#Газпром нефть шельф#Газпром-Югра#Газпром межрегионгаз#Терминал СПГ#Газпром газомоторное топливо#Газпром ВНИИГАЗ#Импорт спг#Газпром добыча Надым#Газпром промгаз#Производство СПГ#Космическое подразделение Газпром#Монополия Газпром#Балтийский СПГ#Экспорт СПГ#Газпром Бурение#Мууга СПГ#ООО «Газпром добыча Ноябрьск»#Гора газпром#Сили Сибири#Газпром добыча Ямбург#Потребление спг#Газпром переработка#Арктик СПГ-2#Опционы менеджерам Газпром#Газпром межрегионгаз Пятигорск#Газпром. Маргрет Вестагер#АО «Газпром энергосбыт Тюмень»#Газпром добыча Уренгой#Газпром-энергохолдинг#СПГ Конгресс 2016#Газпром торгсервис#Газпром Армения#СПГ в истощенных месторождениях#СПГ-завод#Газпром добыча Ямбур#Газпром трансгаз Сургут#Газпром газораспределение#Газпром нефти#Газпром добыча Ноябрьск#Газпром-Аэро#Владивосток СПГ#Газпром трансгаз Саратов#Газпром нефтехим#СПГ-терминал#Газпром химволокно#Дальневосточный СПГ#Газпром добыча Астрахань#Газпром энерго#Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону#Газпром межрегионгаз Омск#Газпром нефть салават#СПГ-бункеровщик#ООО "Газпром межрегионгаз Север"#Арктик спг 3#Газпром межрегионгаз Вологда#Газпром СтройТЭК Салават#Газпром добыча краснодар#Добыча СПГ#Газпром добыча шельф#Газпром трансгаз Беларусь#Сила Сибири#Газпром трансгаз Югорск#Газпром газораспределение Тула#Газпром капитал#Арктик СПГ#Газпром межрегионгаз Север#Газпром трансгаз#Газпром топ-менеджмент#Газпром флот#Завод СПГ#Газпром сера#Рынок спг#Газпром нефть#Газпром инвест Восток#СПГ#Газпром добыча Оренбург#Газпром. инвестиции#Газпром газэнергосеть#Газпром нефть аэро#СПГ танкер#Терминал СПГ в Клайпеде#Газпром трансгаз Ставрополь#Поставки спг#Роснефть. Газпром#Газпром межрегионгаз Тверь#Либерализация экспорта СПГ#Экономика#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56