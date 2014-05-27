Причиной вспышки ящура на крупнейшем агропромышленном предприятии Приморья могла стать диверсия

Свиные туши хранились в одном из рефрижераторных контейнеров. Согласно сопроводительным документам, животные были забиты 19 мая, т.е. за день до начала массового падежа свиней от ящура. Поскольку инкубационный период в подобных случаях заражения этих животных длится от 2 до 14 дней, то с большой долей вероятности можно утверждать, что в реализацию готово было пойти мясо, инфицированное возбудителем ящура, считают специалисты Россельхознадзора. Опасная мясная продукция была исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. По информации Владивостокской станции по борьбе с болезнями животных, сегодня эти 12 свиных туш так же будут уничтожены предприятием «Фактор-Приморье». Предприятие, поставившее мясо на рынок, получит из краевого бюджета компенсацию за понесенные убытки.