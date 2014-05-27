Россия на XVIII Петербургском экономическом форуме "повернула" на Китай

Выступления главы государства, и особенно ответы на вопросы, были весьма образными и отчасти язвительными. В зависимости от содержания высказываний президента аудитория реагировала то одобрительными кивками, то аплодисментами, то улыбками и даже дружным смехом. Например, Путин взял под защиту персон из его близкого окружения. «Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения близких мне людей и, как у нас в кругах интеллигенции говорят, «уконтрапупить» как следует. Наказать непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд. Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются», - заявил президент России.