Россия на XVIII Петербургском экономическом форуме "повернула" на Китай

Корреспондент "Золотого Рога" вернулся с XVIII Петербургского экономического форума
Петербургский международный экономический форум, проходивший в этом году на фоне серьезного охлаждения отношений России с Западом из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в РФ, не произвел впечатления ущербности.
Сокращение числа участников «русского Давоса» компенсировалось ростом бюджета мероприятия на 12,5%, до 1,125 млрд рублей. Из бюджета было потрачено 45,8 млн рублей, остальное внесли партнеры.
Форум в этом году проходил на месяц раньше обычного срока из-за планировавшегося саммита G8 в Сочи, поэтому вместо праздника выпускников «Алые паруса» подзадержавшиеся гости и участники смогли побывать на дне рождения Северной столицы.
После того как администрация Барака ОБАМЫ рекомендовала топ-менеджерам американских компаний отменить поездку в Санкт-Петербург, об отказе от участия в ПМЭФ заявили около 15% изначально зарегистрировавшихся первых лиц. В том числе от участия в ПМЭФ отказались главы Boeing, E.On, InternationalPaperConocoPhilips, Alcoa и другие. Не приехали президент ЕБРР Сума ЧАКРАБАРТИ, председатель MorganStanleyДжеймс ГОРМАН и гендиректор Siemens Джо КЭЗЕР. Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ даже сравнил действия Вашингтона с поведением Москвы в период СССР.
В то же время форум посетил президент BP Роберт ДАДЛИ. Акционеры компании решили остаться в стороне от политики, но выполняя санкции против России, не игнорировать форум в Петербурге.
Пакет участника ПМЭФ-2014 стоил 236 тыс. рублей (в стоимость не входят проживание в отеле, трансферт и дополнительная культурная программа), премиальный - 295 тыс. рублей. Годом ранее премиальный пакет стоил столько же, стандартный обходился дешевле - 177 тыс. рублей. Генеральными партнерами форума по традиции выступали «Роснефть», Сбербанк, «Газпром» и Внешэкономбанк. Добавились образованные в прошлом году «Россети».
Участники форума, как и годом ранее, разъезжали на автомобилях марки Mercedes. Всего было подано 350 автомобилей классов S, E и V с водителями, большая часть авто будет продана после форума.
Дни Путина
Главным событием в программе форума всегда было выступление президента России. Владимир ПУТИН во второй день сначала ответил на вопросы участников Саммита лидеров глобального бизнеса, проходящего в рамках ПМЭФ, а затем выступил на пленарном заседании по центральной теме форума «Укрепление доверия в эпоху преобразований», после чего еще больше часа отвечал на вопросы иностранных бизнесменов.
В заключительный день президент выступил на пленарной сессии «Нефтегазовые компании - «двигатель изменений» мировой экономики», а по итогам форума провел продолжительный диалог с руководителями мировых информационных агентств.
Выступления главы государства, и особенно ответы на вопросы, были весьма образными и отчасти язвительными. В зависимости от содержания высказываний президента аудитория реагировала то одобрительными кивками, то аплодисментами, то улыбками и даже дружным смехом. Например, Путин взял под защиту персон из его близкого окружения. «Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения близких мне людей и, как у нас в кругах интеллигенции говорят, «уконтрапупить» как следует. Наказать непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд. Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются», - заявил президент России.
Встреча с руководителями информагентств не могла обойтись без вопроса о легитимности победителя президентских выборов на Украине. Ответ был ожидаем. «Мы, безусловно, я уже сказал, будем уважать выбор украинского народа и будем работать с формируемыми органами власти на основе этих выборов», - ответил президент.
Владимир Путин также заверил, что Европе не нужно беспокоиться по поводу возможной нехватки российского газа из-за реализации контрактов с Китаем.
«Не о чем беспокоиться. На сегодняшний день «Газпром» добывает примерно 450 млрд кубометров газа в год, а может добывать 650 млрд. Ресурсной баз достаточно. Мы этого не делаем пока, потому что нет соответствующего потребителя на такие объемы, но это делается очень быстро и легко, и этот объем может быть увеличен», - сказал Путин.
Поворот на Китай
Еще до форума было ясно, что Россия уделит особое внимание своему перспективному партнеру. Однако китайская делегация ничем особенным на форуме не отметилась.
«К 2015 году мы увеличим годовой оборот до $100 млрд, к 2020 году - до $200 млрд. Значительный вклад в этот рост будет за счет экспорта газа и нефти - около 40%. Остальные 60% - расширение торговли: продажа Китаю электроэнергии, угля, сотрудничество в области строительства самолетов, вертолетов. Сотрудничество в сельском хозяйстве - в Российской Федерации много неиспользуемых сельхозземель. Экспорт зерна, мясной продукции и молочной. Уже есть проект в области производства автомобилей. В Тульской области китайская компания выпустит 150 тыс. внедорожников», - рассказал вице-премьер.
«Роснефть» успевает везде
На ПМЭФ в этому году обсуждались лишь сделки с более или менее твердыми перспективами. За всю Россию на ПМЭФ-2014 отдувалась НК «Роснефть», заключившая в рамках форума около четырех десятков международных соглашений, география которых охватывает оба полушария.
В частности, «Роснефть» договорилась со своим американским партнером ExxonMobil продлить срок действия стратегического соглашения по реализации проекта «Дальневосточный СПГ», сырьем для которого будет служить природный газ из запасов «Роснефти» на Дальнем Востоке и запасов проекта «Сахалин-1».
Глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН также пообещал, что «Роснефть» будет делать все больший упор на восточном направлении. В частности, компания будет ежегодно наращивать поставки нефти в Китай на 9,1 млн тонн и к 2020 году доведет их до 46 млн тонн в год.
Глава «Роснефти» и гендиректор Pirelli Марко Тронкетти ПРОВЕРА подписали в рамках ПМЭФ-2014 пакет документов по сотрудничеству между компаниями. В меморандуме говорится, что российская и итальянская стороны заявляют о намерении рассмотреть возможность использования нефтехимического кластера ВНХК в Находке для производства синтетического каучука, в том числе для поставок на собственные шинные предприятия Pirelli в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Глава «Ростеха» Сергей ЧЕМЕЗОВ в кулуарах ПМЭФ собщил, что госкорпорация планирует подписать рамочное соглашение о поставках угля через проектируемый порт Вера в Приморском крае.
«Ростех» участвует в проекте строительства порта мощностью 20 млн тонн угля в год совместно с «Росинжинирингом» и корейской KOWEPO. Сергей Чемезов не исключает, что участвовать в строительстве порта будет и «китайская компания», которая хочет разрабатывать угольное Гербикано-Огоджинское месторождение в Амурской области. Предполагается, что эта компания может организовать привлечение инвестиций в китайских банках и получит за это долю в проекте. Речь, скорее всего, идет о госкомпании Shenhua, создавшей в 2011 году СП ООО «Огоджинская энергетическая компания» (ОЭК) с ОАО «Ростоппром» (72,75% принадлежит Росимуществу).
Питер окультурит Дальний Восток
Во время ПМЭФ был подписан меморандум о сотрудничестве Северной столицы с Министерством по развитию Дальнего Востока. В рамках этого соглашения Санкт-Петербург готов оказать поддержку по развитию ряда направлений в отдаленных регионах.
«Дальний Восток - это регион, который имеет важное политическое значение, промышленный потенциал. Несмотря на стратегическое преимущество есть целый ряд вопросов, которые необходимо решать. Особое внимание необходимо уделить здравоохранению, образованию, культуре. Петербург обладает необходимым опытом и готов им поделиться. Потенциал предприятий может быть использован для переоснащения предприятий Дальнего Востока», - заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО.
Он отметил, что ряд петербургских предприятий уже выразили свою готовность к сотрудничеству. Предполагается работа с заводом «Авангард», специализирующемся на радиоэлектронике, компанией «Гипростроймост», проектировавшей мост через бухту Золотой Рог. В рамках этого соглашения также может быть проведена переподготовка медиков, развитие образовательных программ и внутреннего туризма.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА со своей стороны добавил, что Петербургу также может быть полезно это сотрудничество. «Традиционно сложилось так, что Петербург ориентируется на европейский рынок, но возможности Дальнего Востока будут востребованы. Можно наладить обмен инвесторами», - согласился Георгий Полтавченко.
Дискотека от Прохорова и «Признание в любви» от артистов
Традиционная развлекательная часть Петербургского экономического форума на сей раз сменила и прописку, и направление. Вместо благотворительного концерта на Дворцовой было предложено спортивное шоу в Ледовом дворце. В рамках благотворительного хоккейного матча наряду со спортивными функционерами и звездами прошлых лет на лед вышли вице-премьер Аркадий Дворкович и замминистра экономического развития Сергей БЕЛЯКОВ. На лед в том числе вышли триумфаторы Сочи-2014 Аделина СОТНИКОВА, Юлия ЛИПНИЦКАЯ, Екатерина БОБРОВ и Дмитрий СОЛОВЬЕВ.
После официальной части форума VIP-гостям был презентован музыкальный сюрприз в виде «квартирника» группы «Аквариум» и Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА, организованный финансовой корпорацией «Открытие». На выступление в клубе, расположенном в дворе-колодце, стилизованном под квартиру, собрались политики, бизнесмены и медиазвезды. Гости, среди которых было много иностранцев, в том числе китайцы, с удовольствием подпевали известным хитам БГ.
Расслабиться после насыщенного деловыми событиями дня, в частности, пришли глава «Роснано» Анатолий ЧУБАЙС с супругой Авдотьей СМИРНОВОЙ, председатель совета директоров ФК «Открытие» Рубен АГАНБЕГЯН, вице-премьеры Михаил Абызов и Аркадий Дворкович, бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ, ректор Школы управления «Сколково» Андрей ШАРОНОВ, телеведущая Ксения СОБЧАК, основатель и гендиректор телеканала «Дождь» Наталья СИНДЕЕВА, лидер группы «Ленинград» Сергей ШНУРОВ и др.
В Юсуповском дворце прошел прием по случаю 90-летия Внешэкономбанка, завершившийся концертом Григория ЛЕПСА. В клубе Shatush свою дискотеку организовал Михаил ПРОХОРОВ.
Но еще одно событие в рамках культурной программы ПМЭФ стоит выделить особо - благотворительный концерт фонда «Артист» «Признание в любви». На сцене Александринского театра актеры Евгений МИРОНОВ, Валентин ГАФТ, Ольга ОСТРОУМОВА, Мария МИРОНОВА, Елизавета БОЯРСКАЯ и Максим МАТВЕЕВ читали отрывки из «Евгения Онегина». В общем, в культурном плане получилось всем сестрам по серьгам.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.