Шанхайский филиал ВТБ начал трансграничные расчеты в юанях

Как стало известно, филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 млн юаней (свыше 110 млн рублей). До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять международные расчеты в иностранной валюте и в рублях. Проведение трансграничных операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых услуг для компаний, участвующих в российско-китайской торговле. «Теперь клиенты банка ВТБ в России могут осуществлять расчеты с китайскими контрагентами в юанях, используя счета в шанхайском филиале, а также размещать депозиты в КНР. В свою очередь, клиенты ВТБ в Китае получают возможность рассчитываться юанями с российскими экспортерами, имеющими счета в банке.