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Шанхайский филиал ВТБ начал трансграничные расчеты в юанях

27 мая 2014, 16:30
Соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Bank of China было подписано 20 мая 20 мая в присутствии президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание.
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Соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Bank of China было подписано 20 мая 20 мая в присутствии президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание.

Документ был подписан первым заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Василием Титовым и президентом Bank of China Чень Ситином. В соответствии с условиями соглашения стороны планируют развивать партнерские отношения в различных сферах межбанковского сотрудничества. В частности, документ предусматривает взаимодействие сторон в области расчетов с использованием национальных валют, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала, сообщили в пресс-службе Хабаровского филиала банка ВТБ.

— В Хабаровске работает расчетный центр ВТБ с Китаем, через который проходят платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России. Прямой корреспондентский счет с Bank of China LTD Beijing входит в число активно используемых нашим расчетным центром для проведения платежей между российскими и китайскими контрагентами. Расчеты проводятся и в национальной валюте, рублях и юанях, – отметил управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.

Как стало известно, филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 млн юаней (свыше 110 млн рублей). До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять международные расчеты в иностранной валюте и в рублях. Проведение трансграничных операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых услуг для компаний, участвующих в российско-китайской торговле. «Теперь клиенты банка ВТБ в России могут осуществлять расчеты с китайскими контрагентами в юанях, используя счета в шанхайском филиале, а также размещать депозиты в КНР. В свою очередь, клиенты ВТБ в Китае получают возможность рассчитываться юанями с российскими экспортерами, имеющими счета в банке.

— Филиал ВТБ в Шанхае уже более трех лет лидирует по суммам и объемам валютной торговли «рубль-юань». Только в 2013 году было проведено 1047 операций на общую сумму 19,4 млрд рублей. В первом квартале 2014 года филиал в Шанхае продолжил успешно наращивать объемы бизнеса. Развитие расчетов в юанях КНР наряду с операциями в рублях является стратегическим направлением работы ВТБ на китайском финансовом рынке. Мы сделали очередной важный шаг по развитию российско-китайских торговых отношений, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента дочерних компаний банка ВТБ Михаил Якунин.

Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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