Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в 2015 году

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что документ подготовлен "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации". "Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - говорится в пояснительной записке.