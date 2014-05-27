Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в 2015 году

Новогодние каникулы в 2015 г. в России будут продолжаться 11 дней. Это следует из проекта постановления правительства России "О переносе выходных дней в 2015г.", опубликованном на сайте раскрытия проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 января и 4 мая соответственно.
Таким образом, в январе 2015 г. будет 11-дневный отдых (с 1 по 11 января), совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством. В марте следующего года будет трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня.
В мае 2015 г. на праздник Весны и Труда россияне будут отдыхать четыре дня. И еще три дня - на День Победы.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что документ подготовлен "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации". "Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - говорится в пояснительной записке.
ZRPRESS.RU, Владивосток.