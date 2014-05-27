В Хабаровске прошел III Всероссийский форум "Кадры для модернизации ЖКХ"

На дискуссионных секциях было подчеркнуто, что кадры в ЖКХ – тема актуальная не только для Дальневосточного федерального округа, но и для всей России. Неотъемлемым условием модернизации и реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства является воспитание нового поколения активных и ответственных собственников, способных объединяться для решения вопросов в Советы домов, ТСЖ, ассоциации собственников жилья и т.п. Именно эти организации призваны осуществлять общественный контроль в сфере ЖКХ.