В Хабаровском крае одной землей малый бизнес сыт не будет

- Власти обещают, что сроки предоставления земельных участков под строительство немного сократятся. Этот вопрос поднимается уже достаточно продолжительное время, и каждый раз находится масса причин, по которым изменить ситуацию становится якобы невозможно. В настоящее время срок оформления составляет 500 календарных дней, что, на мой взгляд, является издевательством над бизнесом. Обещают снижение сроков, разрабатывают планы мероприятий, но воз и ныне там. Надо понимать, что любой потенциальный инвестор заинтересован, чтобы его вложения быстрее начали приносить доход. Когда цикл из процедур согласования земельного участка, строительства объекта и ввода его в эксплуатацию затягивается, бизнес-план становится экономически невыгодным. Инвесторы готовы тратить время на решение земельного вопроса, только когда речь идет о добыче полезных ископаемых, но когда дело касается производства – в регион иностранный бизнес идет неохотно. К слову сказать, в Китае, например, созданы специальные участки с готовыми инженерными коммуникациями. Что мешает нам пойти по такому пути? Для того чтобы ускорить процесс предоставления земельных участков для бизнеса у нас, необходимо внести ряд изменений в регламенты, следует определить жесткую ответственность за затягивание сроков рассмотрения заявления – об этом бизнес-сообщество говорит уже давно. Кроме того, большая продолжительность срока предоставления земельных участков порождает серьезную коррупционную составляющую.