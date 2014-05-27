В Приморье коммерсанты настоятельно требуют от властей удвоить квоты на гастарбайтеров

«Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. По истечении 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции за получением нового патента, - рассказали «ЗР» в пресс-службе УФМС России по Приморскому краю. - По окончании срока действия патента и в случае, если иностранному гражданину не был выдан патент на новый срок, иностранный гражданин обязан покинуть территорию РФ по истечении 15 дней со дня истечения срока действия патента. Патент позволяет контролирующим органам отслеживать, когда и зачем приехал в регион гражданин и когда он собирается выехать. Пошлина, оплаченная за патент, идет в государственный бюджет».