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В Приморье появятся два новых вида муниципалитетов

27 мая 2014, 16:23
Губернатор поручил создать рабочую группу, которая проработает все необходимые корректировки в законодательство края. Ее возглавит вице-губернатор Александр Ролик.

Губернатор Владимир Миклушевский сегодня, 27 мая, провел заседание администрации Приморского края. Первым вопросом стало обсуждение внесения изменений в организацию местного самоуправления. Закон принят в рамках анонсированной в Послании Президента России Федеральному Собранию РФ реформы местного самоуправления. В нем проработаны и оптимизированы перечни полномочий органов местного самоуправления. По мнению Владимира Миклушевского, новый закон дает больше полномочий для правильного взаимодействия между субъектом Федерации и муниципалитетами. А также многое меняет в организации местного самоуправления, приближает власть к народу, выстраивает вертикаль исполнительной власти. «При этом власть должна быть эффективна для людей», - акцентировал Владимир Миклушевский. Отметим, закон, принятый на федеральном уровне, предусматривает ряд изменений. В частности, в порядок формирования органов местного самоуправления и избрания главы муниципального образования. Также федеральный закон вводит два новых вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. Владимир Миклушевский поручил создать рабочую группу, которая проработает все необходимые корректировки в законодательство Приморского края. Ее возглавит вице-губернатор Александр Ролик. «Это касается каждого приморца. Вместе мы выберем оптимальную модель», - подчеркнул губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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