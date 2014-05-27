В Приморье "Терминал Астафьева" планирует направить прибыль на погашение убытков прошлых лет

ОАО "Терминал Астафьева" создано на базе ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика". Терминал с 2011 года переваливает уголь российских добывающих компаний в страны АТР. Компания планирует расширение мощностей терминала по перевалке угля с 3 млн тонн в 2013 году до 6 млн тонн в 2015 году.