В Приморье власти вынуждают предпринимателей идти на нарушение закона

Должностные лица должны так же, как и предприниматели, нести ответственность за незаконно принятые решения. По мнению приморского бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ, предприниматели края больше всего страдают от недостатка качества государственного и муниципального управления, но допустивших нарушения чиновников непросто наказать.
О том, можно ли объединить усилия власти и предпринимательского сообщества в улучшении бизнес-климата, «Золотому Рогу» рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.
- В конце апреля Законодательное Собрание приняло закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае». Какими новыми функциями наделяет этот документ Уполномоченного? Чем новый статус будет отличаться от работы Уполномоченного в сегодняшнем статусе?
- Сейчас я работаю в аппарате губернатора на основе постановления, которое вышло в феврале прошлого года. Мои полномочия распространяются только на органы исполнительной власти Приморского края. Это существенно ограничивает и сферу деятельности Уполномоченного, и права предпринимателей, которые осуществляют деятельность в регионе. Однако, согласно закону «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», который принят 30 апреля ЗСПК, компетенции бизнес-омбудсмена значительно расширяются, и он сможет взаимодействовать также и с органами местного самоуправления, и с территориальными органами федеральных структур.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей, которого изберут на основе нового закона, будет занимать государственную должность. В связи с этим у него появится ряд полномочий, которые предусмотрены федеральным законодательством, - в «приморском» законе уже отражены изменения, принятые в ноябре 2013 года. Они дают Уполномоченному право без специального разрешения посещать учреждения системы исполнения наказаний, где содержатся предприниматели, подозреваемые или обвиняемые в преступлениях экономической направленности. Также бизнес-омбудсмен сможет участвовать в рассмотрении обращений от таких предпринимателей, запрашивать и получать выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, получать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.
Уполномоченный сможет обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными решений, действий или бездействие органов государственной и муниципальной власти. По заявлению предпринимателей, он сможет принимать участие в проверках. Предприниматель всегда понимает, когда проверяющие приходят к нему «не просто так», и если такие сомнения есть, он может обратиться к нам. Недавно я присутствовала при подобной «проверке», и она не состоялась – я указала на то, что у проверяющего органа не было согласования с прокуратурой.
Разумеется, задачи Уполномоченного остаются неизменными: защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, содействие в восстановлении нарушенных прав предпринимателей, работа по совершенствованию законодательства, улучшению условий для ведения бизнеса. Главная задача бизнес-омбудсмена – создать условия, когда предприниматели смогут работать в правовом поле и исполнять все требования, предусмотренные законом. Сам Уполномоченный наделен правом вносить на рассмотрение губернатора или ЗСПК мотивированные предложения по принятию, отмене или изменению тех или иных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства.
- Может ли Уполномоченный напрямую внести законопроект в краевой парламент?
- Уполномоченный не наделен правом законодательной инициативы. Но, как я уже сказала выше, омбудсмен может направить свои предложения губернатору или депутатам, либо в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам предпринимателей, если вопрос касается федерального уровня. Если говорить об уровне региональном, то мы готовы предоставить в органы власти полный пакет документов, необходимых для внесения той или иной законодательной инициативы.
- Уполномоченный, исходя из названия должности, призван защищать права предпринимателей. Возникает вопрос – от кого и от чего? Кто больше всего мешает бизнесу, в том числе приморскому, работать и развиваться?
- Многие вопросы, которые поступили ко мне за минувший год, были связаны с качеством государственного и муниципального управления. Я считаю, что это одна из основных проблем. Органы местного самоуправления не всегда заинтересованы в развитии бизнеса и конкуренции на территории муниципалитета, а государство в целом до сих пор не может определить свое отношение к малому бизнесу – является ли он источником пополнения бюджета или инструментом для решения социальных вопросов? Для примера, консолидированная прибыль всего малого и среднего бизнеса сопоставима с прибылью одной из крупнейших компаний – ОАО «Газпром». На мой взгляд, сегодня малый бизнес решает скорее социальные задачи, обеспечивая свои семьи, создавая рабочие места и снабжая население товарами и услугами повседневного спроса.
Многие предприниматели сегодня жалуются на отписки, на необходимость по нескольку раз готовить документы для получения госуслуг. У нас сроки предоставления услуг сами по себе достаточно большие, например оформление земельного участка в аренду, а предпринимателей еще и по не одному кругу гоняют по инстанциям. Конечно, это недопустимо, в таких случаях мы обращаемся в прокуратуру, чтобы она «поторопила» чиновников и проверила не только сроки ответа на обращение, но и по существу ли дается ответ. Перенаправляя жалобы для рассмотрения в другие структуры, мы продолжаем держать их на контроле – к сожалению, не все относятся к обращениям и жалобам должным образом.
Предпринимателей загоняют в суды
- Может ли бизнес-омбудсмен участвовать в судебных разбирательствах с участием предпринимателей?
- Прав на участие в суде в качестве третьей стороны у бизнес-омбудсменов в регионах пока нет, но сейчас в Государственной Думе РФ рассматриваются поправки, которые предусматривают эти полномочия. Я сегодня по просьбе предпринимателей принимаю участие в некоторых процессах в качестве слушателя и моральной поддержки для предпринимателя. Кроме этого, мы консультируем предпринимателей при подаче исков. Подчеркну, что Уполномоченный занимается только спорами между предпринимателями и органами власти, но не между хозяйствующими субъектами.
Большой резонанс вызвало предоставление возможности Уполномоченному при Президенте РФ до решения суда приостанавливать действие отдельных муниципальных правовых актов. Несмотря на то, что данные полномочия есть только у Б.Ю. Титова, делается это, как правило, по инициативе региональных Уполномоченных, которые избраны на основании закона. В таких случаях региональный бизнес-омбудсмен сможет выступить в суде на основании доверенности в качестве одной из сторон.
- Какие главные задачи, на ваш взгляд, будут стоять перед Уполномоченным в ближайшие годы? Следует ли ему рассчитывать на содействие со стороны чиновников в решении тех или иных проблем приморского бизнеса?
- У омбудсмена, которого назначат в соответствии с краевым законом, уже не будет тех ограничений в полномочиях, что были раньше, ему не придется заниматься организацией регионального института «с нуля». Большое внимание придется уделить выстраиванию деловых отношений с органами власти – федеральными, региональными, муниципальными – для того, чтобы по возможности разрешать конфликты между органами власти и предпринимателями в досудебном порядке. Без конструктивных отношений это сделать будет очень сложно.
Сегодня предприниматели попросту «загоняются» в суды по любому поводу, более того, решения судов не всегда исполняются. Нужно менять менталитет госструктур и контролирующих органов в их отношении к бизнесу. Энергия и активность этих органов должны быть «заточены» на его развитие, а не на противодействие. Речь идет прежде всего о рядовых чиновниках. В свою очередь, предприниматели должны не просто озвучивать проблемы, но и предлагать пути их решения, активно участвовать в разработке и оценке регулирующего воздействия правовых актов… В противном случае чиновники сделают все так, как удобно им.
«Доставляем чиновникам беспокойство»
- Вы уже полтора года исполняете обязанности Уполномоченного, будучи в аппарате губернатора. С какими вызовами пришлось столкнуться за это время? Что считаете самым большим достижением?
- Приморье вошло в число первых 10 субъектов РФ, где был создан институт бизнес-омбудсмена. А на Дальнем Востоке мы были первыми, что уже можно считать достижением. По итогам работы в 2013 году институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае занял 7-е место в рейтинге эффективности среди 77 регионов страны. Мы добились достаточно высокого показателя рассмотренных обращений от предпринимателей, по которым было принято положительное решение – таких обращений 38% от общего числа.
Большим достижением я считаю то, что благодаря новому институту удалось консолидировать предпринимательские объединения края. Раньше они действовали разрозненно, решая свои задачи, теперь же удалось сформировать некую консолидированную позицию бизнес-сообщества. В Общественном совете при Уполномоченном есть представители как крупного, так и небольшого бизнеса. Я ставила перед собой задачу привлечь к активной работе все бизнес-сообщество, в корне изменить отношение к бизнесу со стороны государства, разработать механизмы защиты прав предпринимателей.
В 2013 году мы также создали сеть общественных помощников Уполномоченного в городах и районах края. Сегодня по согласованию с предпринимательским сообществом мной назначены 24 помощника в муниципалитетах, многие работают очень активно: проводят приемы предпринимателей, работают по моим поручениям, оказывают необходимое содействие представителям бизнеса в предоставлении различных разрешений, земли. В декабре для общественных помощников была проведена учеба, им оказывается методическая помощь.
- Заинтересованы ли чиновники в появлении в Приморье бизнес-омбудсмена с более широкими полномочиями? Не воспринимают ли они этот институт как еще один назойливый контролирующий орган?
- Думаю, что появление подобной структуры удовлетворяет далеко не всех. Ведь что бы ни говорили, но беспокойство чиновникам мы доставляем. Если беремся за рассмотрение жалобы, то доводим это до конца, и если права предпринимателя действительно были нарушены, просим применить к должностному лицу, допустившему нарушение, меры дисциплинарного воздействия. Обращаемся в прокуратуру, чтобы та привлекла к ответственности руководителей уполномоченных органов, допустивших нарушения…
Не думаю, что это кому-то нравится. Но я считаю, что должностные лица должны так же, как и предприниматели, нести ответственность за незаконно принятые решения. Ведь предпринимателей за допущенные нарушения, как правило, наказывают сразу максимальным штрафом, значит, а перед законом должны быть все равны. Поэтому мы намерены просить депутатов выйти с инициативой о внесении изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях», которые бы установили ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного, нарушение сроков ответа на его запросы. Кроме того, в федеральном законодательстве уже есть нормы, по которым нарушившие эти правила должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до полугода.
- Появились ли у вас недоброжелатели в органах власти? Приходилось ли сталкиваться с явным противодействием за эти полтора года?
- Должностные лица, с которыми я общаюсь, - люди грамотные. Поэтому, даже если кто-то и недоволен моим «вмешательством», отказ будет дан в корректной и формально законной форме. Что меня, конечно, не совсем устраивает: уж лучше грубый ответ, чем вежливые отписки. Вместе с тем нельзя не отметить, что немало должностных лиц, с которыми налажен конструктивный диалог в части улучшения условий ведения бизнеса, которые прислушиваются к рекомендациям Уполномоченного и помогают предотвратить нарушение прав предпринимателей или оказывают содействие в восстановлении нарушенных прав.
- Есть ли у вас желание продолжить работу в качестве бизнес-омбудсмена, но уже на постоянной основе? Приняли ли вы для себя решение о том, претендовать или нет на этот пост?
- По принятому закону кандидатура Уполномоченного предлагается предпринимательским сообществом, согласуется с краевыми депутатами и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и только потом назначается губернатором. Я много лет работаю в сфере защиты прав предпринимателей, поэтому, если мне будет оказано доверие исполнять эту работу, я буду ее делать. Но, повторюсь, избрание бизнес-омбудсмена – это прерогатива предпринимательского сообщества.
Создавать условия, а не карать
- Что необходимо сделать для развития бизнеса в Приморском крае? Какова ситуация со стимулированием предпринимательской активности в Приморье в сравнении с другими регионами РФ?
- У нас в регионе достаточно много делается в плане улучшения бизнес-климата – принимаются необходимые законы, создаются стимулы для предпринимателей, - но проблемы остаются. Налоговая нагрузка на предпринимателей остается очень большой, особенно социальные платежи, растут непроизводственные расходы. Государство гарантирует работникам «северные» и дальневосточные надбавки, доплаты к отпускам и т.п., но фактически эти расходы несут предприниматели! Мы считаем, что государство должно либо субсидировать эти выплаты или хотя бы не облагать налогами региональные коэффициенты и доплаты. При подготовке предложений в доклад Бориса Титова президенту РФ мы обозначили это в качестве одной из системных проблем; вообще мы направили 12 предложений по улучшению условий для ведения бизнеса, 10 из которых в той или иной мере вошли в доклад.
Необходимо навести порядок и с привлечением иностранной рабочей силы, начиная со стадии выделения квот. Все предприниматели говорят о том, что весь процесс должен быть понятным и прозрачным, но на практике - при наличии единого законодательства в разных регионах требования при выдаче разрешения на работу могут отличаться.
Повторюсь, что больше всего волнует качество муниципального и государственного управления. Пока мы это не исправим, с места не сдвинемся. Можно принимать и менять законодательство, но проблема состоит в применении этих законов. А административное законодательство по отношению к предпринимателям вообще носит карательный характер: штрафы таковы, что могут разорить малые предприятия, а уполномоченные органы власти нередко создают ситуацию, при которой предприниматель вынужден идти на нарушение…
- Например?
- Вы знаете, что в весенний период вводятся ограничения на перевозку тяжеловесных грузов на определенных участках дорог. Недавно я была на совещании перевозчиков, которые жаловались на невозможность законно вывезти груз из Пограничного: на одной дороге действует ограничение до 9 т, на другой – до 10 т, тогда как международный стандарт веса контейнера - 24,5 т. Мы говорим о развитии Дальнего Востока и транспортных коридорах, но что делает уполномоченный орган власти, чтобы привести эти дороги в соответствие с современными объемами перевозок?! Зато на дороге всегда будет стоять сотрудник ГИБДД, готовый оштрафовать за нарушение… Хотя, логично, сначала нужно обеспечить условия, а потом наказывать.
- Обмениваетесь ли вы опытом с Уполномоченными из других регионов РФ? Каким образом приморский бизнес-омбудсмен взаимодействует с федеральным Уполномоченным?
- У нас нет прямой «вертикали» с Уполномоченным при Президенте РФ, однако между нами заключен меморандум о взаимодействии. Мы работаем в единой автоматизированной системе документооборота по рассмотрению жалоб. В аппарате федерального бизнес-омбудсмена есть департамент по работе с регионами, который обеспечивает нам методологическую поддержку. Конечно, обмениваемся опытом и с коллегами, тем более что Приморский край в плане бизнес-климата выглядит неплохо по сравнению со многими регионами, может поделиться наработками в этом плане.
На федеральном уровне регулярно проводятся конференции для бизнес-омбудсменов в регионах. Например, в апреле на подобной конференции мы обсуждали проект доклада Бориса Титова Президенту РФ, причем в обсуждении принимали участие министры правительства РФ, члены Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители всероссийских объединений предпринимателей. А в прошлом году по приглашению губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО Борис Титов принимал участие в работе Дальневосточной недели предпринимательства, в рамках которой было проведено совещание Уполномоченных по защите прав предпринимателей в ДФО.
Поскольку наш разговор происходит накануне Дня российского предпринимательства, в завершение мне хочется поздравить всех, кто работает в этой сфере в Приморье. Желаю приморским предпринимателям успехов и развития их бизнеса, ведь от этого во многом зависит успешное развитие всего региона!
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.