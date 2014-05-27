В Приморье власти вынуждают предпринимателей идти на нарушение закона

Многие предприниматели сегодня жалуются на отписки, на необходимость по нескольку раз готовить документы для получения госуслуг. У нас сроки предоставления услуг сами по себе достаточно большие, например оформление земельного участка в аренду, а предпринимателей еще и по не одному кругу гоняют по инстанциям. Конечно, это недопустимо, в таких случаях мы обращаемся в прокуратуру, чтобы она «поторопила» чиновников и проверила не только сроки ответа на обращение, но и по существу ли дается ответ. Перенаправляя жалобы для рассмотрения в другие структуры, мы продолжаем держать их на контроле – к сожалению, не все относятся к обращениям и жалобам должным образом.