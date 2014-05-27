Владивосток заглянул в свое будущее

Обсуждая идею строительства мостов и автодороги, ряд участников круглого стола затронули тему экологии, поскольку планируемые автомагистрали могут проходить через лесные массивы. Но, по словам Дмитрия КЛИМОВА, директора Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству РААСН, вопросами экологии нужно заниматься не в ущерб экономике. «Мы всегда говорим об устойчивом развитии, но забываем, что она базируется на трех составляющих: социальной, экономической и экологической. И если мы живем в бараках, при этом у нас хорошая экология… замечательно. Но будет потом социальный взрыв, и от этого всего ничего не останется», - отметил эксперт.