Владивостокский молочный комбинат попался на многочисленных нарушениях санитарных норм

В частности, в ходе осмотра выявлено, что "в производственных и складских помещениях требуется проведение ремонта; в холодильной камере No4 на потолке местами грибковая плесень, ржавые подтеки, в местах расположения воздуховодов - черные загрязнения, опорные колонны с участками отслоения штукатурки,в помещении при входе в холодильные камеры требуется обновление покраски стен, колонн и коммуникационных труб; на участке выдува ПЭТ-бутылки для молока оборудование (полуавтомат выдува бутылок), являющееся источником выделения вредных веществ, не снабжено местной системой вытяжной вентиляции, что не исключает загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами".