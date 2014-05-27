Водителям разрешат "сбегать" с места ДТП

Важное и полезное для всех водителей постановление правительства проходит сейчас согласование в министерствах. Речь о поправках в правила дорожного движения, которые разрешат водителям, попавшим в аварию, освобождать дорогу до приезда ГИБДД. А то и вовсе уезжать с места ДТП.
Конечно же, не во всех случаях. Поэтому действия водителей в каждой возможной аварийной ситуации прописаны в поправках в правила отдельно и пошагово. Как инструкция.
Начнем именно с тех ситуаций, когда водители могут разъехаться, вообще никуда не заявляя об аварии. Это именно те случаи, в которых оформление ДТП вовсе не требуется. Например, не справился водитель с управлением, врезался в дерево. Кроме его машины никто не пострадал. Если машина на ходу, почему бы не уехать? А если нет, что мешает вызвать эвакуатор и отогнать автомобиль в сервис и не напрягать лишний раз и без того загруженных инспекторов? Однако ныне действующие правила такого выхода из ситуации не предполагали. Раз есть авария, ее надо оформить и наказать виновного.
В них предусмотрены только две возможные ситуации, когда водитель может уехать с места ДТП. В первом случае, если в аварии столкнулись два автомобиля, нет пострадавших, нет разногласий об обстоятельствах аварии, то допускается зафиксировать все произошедшее, нарисовать схему ДТП и отправиться на пост ДПС для официального оформления аварии. Во втором случае при тех же условиях, плюс с учетом того, что оба участника застрахованы по ОСАГО, а сумма ущерба не превышает 25 тысяч рублей, также можно разъехаться без вызова ГИБДД. Только предварительно надо заполнить извещение о ДТП, которое предназначено для страховой компании. Других вариантов не вызывать инспектора на данный момент нет.
Понятно, что дерево на пост ДПС не повезешь, да и извещение о ДТП оно вряд ли подпишет. Вот и приходится водителям, попавшим в такую ситуацию, вызывать ГАИ. Иначе, если инспектор остановит на дороге и поинтересуется, откуда повреждения на машине, доказать что-то без справки о ДТП будет сложно. И оформят водителя как скрывшегося с места ДТП. А за это можно и прав на год лишиться.
По этой же причине сейчас нельзя и договариваться на дороге с водителем, чей автомобиль вы зацепили. Даже если у вас будет на руках его расписка о том, что претензий к вам он не имеет, претензии останутся у государства. Не разрешают сегодня правила так вот запросто без ГИБДД уезжать с места ДТП. Поэтому и простаивают часами водители в ожидании инспектора. А за ними собирается очередная километровая пробка, ведь они не имеют права сдвинуть с места свои машины до тех пор, пока инспектор их не зафиксирует.
И вот в новой редакции для таких ситуаций нашлась формулировка: при отсутствии необходимости в оформлении документов о ДТП для всех участников происшествия им разрешено оставить место аварии, не сообщая в полицию и не прибывая на ближайший пост ДПС или в подразделение полиции.
Если же есть разногласия в обстоятельствах аварии, нет возможности отправиться на ближайший пост, а документы о ДТП нужны, хотя бы чтобы страховку по КАСКО получить, то в ГИБДД сообщать надо. Делать это надо следующим образом. Для начала участники аварии должны записать фамилии и адреса очевидцев, сообщить в полицию и действовать в соответствии с полученными инструкциями. Если автомобили мешают движению, то водители должны сами зафиксировать на фото или видео расположение машин в результате ДТП с привязкой к объектам инфраструктуры, следы и предметы, имеющие отношение к аварии, и сами повреждения автомобилей. После чего машины можно убрать с дороги и дожидаться инспектора.
Убрать машины с дороги, предварительно все зафиксировав, участники аварии смогут даже в том случае, если в ДТП пострадали люди. Но это для ситуаций, когда машины полностью перекрыли проезд и парализовали движение.
Отдельно прописано, как действовать, когда пострадали люди. Понятно, что нужно вызывать скорую помощь, но в экстренных случаях необходимо отправить пострадавших на попутках, а если это невозможно, доставить на своей машине в ближайшую больницу, сообщить свою фамилию, регистрационный номер автомобиля, предъявив документ, удостоверяющий личность, или права и свидетельство о регистрации транспорта, и возвратиться к месту происшествия.
Напомним, что сейчас немногие рискуют отвезти в больницу пострадавшего. В действующих правилах это хоть и предусмотрено, но порядок четко не прописан. В результате водители опасаются попасть под статью за оставление места ДТП. Тем более что в судебной практике такие прецеденты есть.
Надо сказать, что идеи сократить количество вызовов ГИБДД на мелкие аварии ходят уже давно. До сих пор ставка в разборе этих ситуаций делалась на Европротокол. Однако такие поправки в Правила дорожного движения, пожалуй, позволят более эффективно бороться с транспортными пробками.
Документ уже прошел общественные слушания, сейчас он согласован с большинством заинтересованных ведомств. Планируется, что новая практика вступит в силу с 1 июля. То есть время на завершение бюрократических процедур есть.
ZRPRESS.RU, Владивосток.