Водителям разрешат "сбегать" с места ДТП

По этой же причине сейчас нельзя и договариваться на дороге с водителем, чей автомобиль вы зацепили. Даже если у вас будет на руках его расписка о том, что претензий к вам он не имеет, претензии останутся у государства. Не разрешают сегодня правила так вот запросто без ГИБДД уезжать с места ДТП. Поэтому и простаивают часами водители в ожидании инспектора. А за ними собирается очередная километровая пробка, ведь они не имеют права сдвинуть с места свои машины до тех пор, пока инспектор их не зафиксирует.