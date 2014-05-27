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За провоз багажа в самолетах придется доплачивать

27 мая 2014, 11:58
Правительство сделает провоз багажа в самолетах платным

Правительство РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий отмену бесплатного провоза багажа для пассажиров авиарейсов, сообщает пресс-служба кабмина.

Закопроектом вносятся поправки в положения статей 103, 106 и 107 Воздушного кодекса РФ, касающиеся правил провоза багажа. В частности, предлагается исключить из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без дополнительной оплаты. При этом сохранится право на бесплатную перевозку ручной клади.

По мнению разработчиков законопроекта, его реализация создаст условия для формирования и оперирования сегмента низкобюджетных (low cost) авиакомпаний, а также позволит авиакомпании формировать более широкую линейку тарифов по перевозке пассажиров за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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