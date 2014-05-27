За провоз багажа в самолетах придется доплачивать

Правительство РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий отмену бесплатного провоза багажа для пассажиров авиарейсов, сообщает пресс-служба кабмина.
Закопроектом вносятся поправки в положения статей 103, 106 и 107 Воздушного кодекса РФ, касающиеся правил провоза багажа. В частности, предлагается исключить из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без дополнительной оплаты. При этом сохранится право на бесплатную перевозку ручной клади.
По мнению разработчиков законопроекта, его реализация создаст условия для формирования и оперирования сегмента низкобюджетных (low cost) авиакомпаний, а также позволит авиакомпании формировать более широкую линейку тарифов по перевозке пассажиров за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира.
ZRPRESS.RU, Владивосток.