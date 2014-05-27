За провоз багажа в самолетах придется доплачивать

По мнению разработчиков законопроекта, его реализация создаст условия для формирования и оперирования сегмента низкобюджетных (low cost) авиакомпаний, а также позволит авиакомпании формировать более широкую линейку тарифов по перевозке пассажиров за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира.