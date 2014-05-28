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"Аэрофлот" отказался летать из Владивостока в Муданьцзян и Санью

28 мая 2014, 19:16
Крупнейшая авиакомпания страны отозвала допуски на полеты по 17 маршрутам
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Туризм

Крупнейшая авиакомпания страны отозвала допуски на полеты по 17 маршрутам

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" отозвало допуск на выполнение рейсов по 17 направлениям, говорится в материалах Росавиации. В частности, авиаперевозчик не планирует летать из Владивостока в китайские Муданьцзян и Санью.

В настоящее время рейсы из Владивостока в Муданьцзян один раз в неделю (с июня - дважды) выполняет дальневосточная "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора", поэтому "Аэрофлот" отказался от выхода на маршрут.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

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