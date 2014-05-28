"Аэрофлот" отказался летать из Владивостока в Муданьцзян и Санью

В настоящее время рейсы из Владивостока в Муданьцзян один раз в неделю (с июня - дважды) выполняет дальневосточная "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора", поэтому "Аэрофлот" отказался от выхода на маршрут.