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"Аэрофлот" поможет авиакомпании "Аврора" с загрузкой рейсов

28 мая 2014, 09:02
Акционеры ОАО "Авиакомпания "Аврора" на внеочередном собрании согласовали сделку с ОАО "Аэрофлот" стоимостью 2,3 млрд рублей для прогнозируемого объема перевозок порядка 1 тыс. 210 парных региональных рейсов, выполняемых "Авророй" за срок действия сделки.

Акционеры ОАО «Авиакомпания «Аврора» на внеочередном собрании согласовали сделку с ОАО «Аэрофлот» стоимостью 2,3 млрд рублей для прогнозируемого объема перевозок порядка 1 тыс. 210 парных региональных рейсов, выполняемых «Авророй» за срок действия сделки.

Предметом сделки является коммерческое управление «Аэрофлотом» загрузкой ряда рейсов дальневосточной авиакомпании, включая ценообразование и продажу авиабилетов на эти рейсы. «Аэрофлот» будет осуществлять управление в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг/блок мест) на основе модели «коммютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Аэрофлот#Аврора#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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