Бывший инженер-технолог ХГОКа одевает целый поселок в Приморье

Сегодня в распоряжении Галины Пяткиной – два бутика «Престиж» с женской и мужской одеждой. «Престиж» - это уже своего рода бренд в Кавалерово. Это как знак качества. Все знают: если куплено в «Престиже» - это надолго. Хватит не на один сезон. Кроме того, цены в «Престиже» очень демократичные, если сравнить с аналогичными товарами во Владивостоке – там все дороже, накрутки больше. Сегодня «Престиж» по карману не только людям хорошего и среднего достатка, но и невысокого достатка, ведь здесь всегда идут навстречу покупателю и могут оформить товар в рассрочку на три месяца без всяких процентов.