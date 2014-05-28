Двигать стены станет себе дороже

Однако, как замечают авторы проекта, «действующие нормы не учитывают того, что жилые помещения могут находиться в собственности, владении, пользовании, распоряжении юридических лиц, при этом существует риск совершения указанных деяний их должностными лицами». Иными словами, выкупил кто-то помещение на первом этаже под магазин, начал там все крушить, служебное положение спасать не должно. Законопроект предлагает штрафовать юридические лица или индивидуальных предпринимателей на сумму от 250 до 300 тысяч рублей за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Для должностных лиц документом вводится штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Разработали инициативу в Минстрое России совместно с рядом ведомств: минфином, минэкономразвития, минюстом и МВД.