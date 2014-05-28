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Двигать стены станет себе дороже

28 мая 2014, 14:02
Новый законопроект предлагает ввести специальные штрафы для коммерсантов за незаконную перепланировку. Подобная норма поможет простым гражданам защитить свое жилье от излишне деловых соседей, готовых ради бизнеса разрушить хрупкое равновесие в доме.

Новый законопроект предлагает ввести специальные штрафы для коммерсантов за незаконную перепланировку. Подобная норма поможет простым гражданам защитить свое жилье от излишне деловых соседей, готовых ради бизнеса разрушить хрупкое равновесие в доме.

Как поясняют авторы инициативы, сегодня в Кодексе об административных правонарушениях установлено наказание за незаконную перепланировку только для граждан. Любителям перестройки грозят небольшие штрафы - до двух с половиной тысяч рублей. Плюс человеку придется все вернуть, как было, скажем, передвинуть назад стены, выровнять назад углы и т.д.

Однако, как замечают авторы проекта, «действующие нормы не учитывают того, что жилые помещения могут находиться в собственности, владении, пользовании, распоряжении юридических лиц, при этом существует риск совершения указанных деяний их должностными лицами». Иными словами, выкупил кто-то помещение на первом этаже под магазин, начал там все крушить, служебное положение спасать не должно. Законопроект предлагает штрафовать юридические лица или индивидуальных предпринимателей на сумму от 250 до 300 тысяч рублей за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Для должностных лиц документом вводится штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Разработали инициативу в Минстрое России совместно с рядом ведомств: минфином, минэкономразвития, минюстом и МВД.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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