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"Город" продвинул приморские лифты

28 мая 2014, 17:52
Региональная выставка "Город" отлично помогает решать задачи бизнеса, отметил коммерческий директор ООО "Унгертэлеваторз" Сергей КОСЕНКОВ.

Региональная выставка «Город» отлично помогает решать задачи бизнеса, отметил коммерческий директор ООО «Унгертэлеваторз» Сергей КОСЕНКОВ.

Компания, первой на Дальнем Востоке освоившая выпуск современных лифтов, в ходе выставки, традиционно проходившей в этом году во Владивостоке, получила около 50 новых деловых связей с потенциальными клиентами. А это значит, что молодое предприятие может рассчитывать на новые заказы и будет наращивать выпуск продукции.

Администратор выставки Ксения АЛИМОВА высказала мнение, что павильон этой компании был особенно привлекателен. Здесь можно было увидеть кабину лифта, узнать о его комплектации, предметно поговорить со специалистами. Она подчеркнула, что появление на Дальнем Востоке собственного лифтового производства стало отличной возможностью сократить сроки поставок современного и удобного в эксплуатации подъемного оборудования, получать профессиональные консультации по его установке и обслуживанию.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Строительство#Приморье#Бизнес
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