"Город" продвинул приморские лифты

Администратор выставки Ксения АЛИМОВА высказала мнение, что павильон этой компании был особенно привлекателен. Здесь можно было увидеть кабину лифта, узнать о его комплектации, предметно поговорить со специалистами. Она подчеркнула, что появление на Дальнем Востоке собственного лифтового производства стало отличной возможностью сократить сроки поставок современного и удобного в эксплуатации подъемного оборудования, получать профессиональные консультации по его установке и обслуживанию.