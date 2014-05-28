Избиратели Приморья смогут досрочно проголосовать

Еще одно нововведение связано с исполнением решения Конституционного суда РФ, который в апреле 2014 года разрешил россиянам голосовать досрочно. Теперь такая возможность будет и на выборах в Приморье. При этом досрочное голосование может производиться не раньше чем за 10 дней до даты голосования, но только в определенное время, которое устанавливает избирательная комиссия. В свою очередь, голосование по открепительным удостоверениям отменяется.