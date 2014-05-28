Избиратели Приморья смогут досрочно проголосовать

Поправки в Избирательный кодекс Приморья обсудили краевые депутаты. Документ, который уже одобрен профильным комитетом сразу в трех чтениях, определяет «правила игры» на сентябрьских выборах в городах и районах края. Оппозиция выразила недовольство некоторыми нововведениями, однако ее голосов вряд ли хватит для того, чтобы заблокировать законопроект.
Так, проходной барьер для партий на выборах в Законодательное Собрание Приморья, а также в районные и городские думы, снижен с 7 до 5 проц.. Однако партии, не представленные в Госдуме и краевом парламенте, будут вынуждены собирать подписи в поддержку своего списка кандидатов. А кандидатам-одномандатникам на выборах в ЗС ПК нужно будет заполучить подписи не менее 3 проц. избирателей округа.
Еще одно нововведение связано с исполнением решения Конституционного суда РФ, который в апреле 2014 года разрешил россиянам голосовать досрочно. Теперь такая возможность будет и на выборах в Приморье. При этом досрочное голосование может производиться не раньше чем за 10 дней до даты голосования, но только в определенное время, которое устанавливает избирательная комиссия. В свою очередь, голосование по открепительным удостоверениям отменяется.
В ходе обсуждения поправок на комитете ЗС ПК по региональной политике и законности 27 мая депутат Павел АШИХМИН предложил не торопиться с принятием Избирательного кодекса в новой редакции, поддержав его лишь в первом чтении.
- Законопроект, который подготовил Крайизбирком, несколько шире, чем просто приведение нашего законодательства в соответствие с федеральным. Комиссия «добавила» туда ряд положений, принятия которых федеральный законодатель не требует, - отметил Ашихмин.
В то же время, по словам депутата-коммуниста, главной причиной беспокойства для оппозиции является возможность досрочного голосования, проконтролировать ход которого достаточно сложно.
В то же время, зампредседателя краевой избирательной комиссии Татьяна ШКЛЯРОВА убедила большинство членов комитета одобрить поправки сразу в трех чтениях. По ее словам, принять Избирательный кодекс ПК в новой редакции необходимо уже сейчас, поскольку уже к середине июня должны быть назначены выборы в думы ряда городов и районов края, а также довыборы в ЗС ПК по округу №5. Во всех этих избирательных кампаниях граждане должны получить право голосовать досрочно.
- Отсутствие в законе положении о досрочном голосовании нарушит избирательные права граждан, которые не смогут присутствовать на своем избирательном округе в день голосования, - объяснила Татьяна Шклярова.
Зампредседателя КИК также развеяла опасения депутатов от КПРФ по поводу «непрозрачности» досрочного голосования на выборах. По словам Шкляровой, процедура детально прописана в законе: заполненные досрочно бюллетени будут запечатываться в конверты, на склейке которых имеют право расписаться все присутствующие члены избирательной комиссии. В день выборов, перед началом голосования, запечатанные конверты будут продемонстрированы всем членам комиссии, затем вскрыты и помещены в урну для голосования. Таким образом, подсчет этих бюллетеней пройдет вместе с остальными.
Добавим, что новации планируется применить в ходе ближайших избирательных кампаний в сентябре 2014 года. На 14 сентября намечены выборы депутатов в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Дальнереченске, а также ряде районов края. Во Владивостоке пройдут довыборы в Законодательное Собрание по округу №5 и в городскую думу по округу№3.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.