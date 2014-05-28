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Нового члена Общественной палаты Приморья выберут в течение 30 дней

28 мая 2014, 12:58
Полномочия Якова Кана официально прекратятся 28 мая.

Парламент Приморья в среду, 28 мая, официально прекратит полномочия члены Общественной палаты края Якова КАНА в связи с его смертью. Нового представителя в ОП депутаты Законодательного Собрания планируют делегировать в 30-дневный срок, сообщил председатель комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Официальное прекращение членства Якова Кана в Общественной палате края необходимо для того, чтобы начать процедуру выбора нового представителя ЗС ПК в этом органе. Напомним, что в соответствии с краевым законом «Об Общественной палате» правом предлагать своих кандидатов на вакантное место наделены фракции ЗС ПК, председатель краевого парламента, а также группа депутатов не менее восьми человек. По всем представленным кандидатурам проводится тайное рейтинговое голосование.

В то же время решения о приеме заявлений по кандидатурам на образовавшуюся в Общественной палате вакансию комитет не принял. Таким образом, избрать нового члена ОП ПК депутаты смогут не ранее, чем в конце июня, когда запланирована следующая сессия. Ранее источник в аппарате ЗС ПК сообщил «ЗР», что сменить Якова Кана в Общественной палате может человек из списка кандидатов в ОП, сформированного в январе при «выборах» в первый состав Палаты.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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