Нового члена Общественной палаты Приморья выберут в течение 30 дней

В то же время решения о приеме заявлений по кандидатурам на образовавшуюся в Общественной палате вакансию комитет не принял. Таким образом, избрать нового члена ОП ПК депутаты смогут не ранее, чем в конце июня, когда запланирована следующая сессия. Ранее источник в аппарате ЗС ПК сообщил «ЗР», что сменить Якова Кана в Общественной палате может человек из списка кандидатов в ОП, сформированного в январе при «выборах» в первый состав Палаты.