От развития туризма в Приморье выиграют все

- Безусловно. Я вообще подхожу к любому вопросу практически, и туризм не исключение. Вижу и понимаю специфику его развития за рубежом, отличительные особенности. Кроме того, как руководитель крупного предприятия, знаю: прежде чем рассчитывать на дивиденды, необходимо сделать вложения. В ОАЭ, например, до 80% доходов бюджета составляют поступления от туристической отрасли, а не от нефти, как можно предположить. Столько стране дают 5-6 млн туристов, приезжающих в нее ежегодно. Но для их привлечения в Эмиратах создана отличная инфраструктура, в т.ч. развлекательная, построено около 500 первоклассных отелей (а мы еще в крае дебатируем в отношении необходимости «хаяттов» или игорной зоны!). Впрочем, судя по логике отдельных категорий приморцев, и мосты строить не надо было, и развязки. Может, пора перестать жить местечковыми представлениями и начать жить с расчетом на будущее? Фестиваль «Меридианы Тихого» вот уже 11 лет собирает огромное количество гостей из Центральной России и стран АТР. А помните, сколько было критики в адрес властей по поводу якобы напрасного расходования средств? Необходимо четко понимать: конкурентоспособная туристская индустрия не только улучшит имидж края, но и вызовет приток долгожданных инвестиций.