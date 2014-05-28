Похоронный бизнес сделают саморегулирующимся

Причина в том, что вопросы собственности захоронений не урегулированы до конца законодательством. Это делает покупку отдельных кладбищенских участков гражданами или инвестирование в земли для обустройства новых кладбищ бизнесом разорительным, рискованным и криминальным предприятием, поясняет руководитель портала Игорь ИНДРИКСОНС. В отличие от стран Западной Европы и США, участки на российских кладбищах не являются предметом цивилизованной купли-продажи. А следовательно, и законным инвестированием в недвижимость. Кладбищенская земля находится в муниципальной собственности. Существуют унитарные предприятия, которые и управляют кладбищами. На практике, когда родственники умершего обращаются за выделением участка, безвозмездно им землю часто не выделяют. Самый распространенный предлог - «мест нет».