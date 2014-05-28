Похоронный бизнес сделают саморегулирующимся

Рынок ритуальных услуг России будут реформировать начиная с Москвы и Московской области. Соответствующие предложения ФАС представила на закрытом совещании у первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, рассказали его участники.
Служба предложила создать общероссийскую саморегулируемую организацию в сфере похоронного дела (ОСРО), только члены которой смогут оказывать ритуальные услуги. При этом войти в нее смогут только организации, не входящие в одну группу лиц.
Кроме того, ведомство предложило создать механизм частных кладбищ, где земля дается в аренду на 49 лет без изменения целевого назначения, а также ввести запрет на повторное использование земли в целях захоронения и разграничить услуги по уходу за кладбищами и ритуальные.
Участники совещания не поддержали инициативы ФАС, однако было решено реализовать в московском регионе пилотный проект для того, чтобы проверить эффективность предложений.
В России активно набирает обороты рынок купли-продажи земельных участков на кладбищах. Оценить его объемы невозможно. Поскольку практически весь он находится «в тени». По закону, участки для погребения должны предоставляться бесплатно. Но, как правило, за погост своих близких люди вынуждены выкладывать баснословные суммы.
Выше всего они, как водится, вблизи мегаполисов и на территории больших городов. На престижных кладбищах стоимость такой недвижимости доходит до 3-10 миллионов рублей, в отдаленных районах - до нескольких десятков тысяч рублей, утверждают в исследовании консалтингового портала Indriksons.Ru. И цены, говорят эксперты, растут как на дрожжах.
Причина в том, что вопросы собственности захоронений не урегулированы до конца законодательством. Это делает покупку отдельных кладбищенских участков гражданами или инвестирование в земли для обустройства новых кладбищ бизнесом разорительным, рискованным и криминальным предприятием, поясняет руководитель портала Игорь ИНДРИКСОНС. В отличие от стран Западной Европы и США, участки на российских кладбищах не являются предметом цивилизованной купли-продажи. А следовательно, и законным инвестированием в недвижимость. Кладбищенская земля находится в муниципальной собственности. Существуют унитарные предприятия, которые и управляют кладбищами. На практике, когда родственники умершего обращаются за выделением участка, безвозмездно им землю часто не выделяют. Самый распространенный предлог - «мест нет».
Юристы довольно часто сталкиваются с подобными случаями, когда за юридической помощью к ним обращаются родственники умерших, рассказывает руководитель департамента земельно-имущественных отношений консалтинговой компании HEADS, юрист Александр ЗАРИЦКИЙ. Юристы рекомендуют мзду не платить.
«Но за три скорбных дня призвать должностных лиц к ответу не всегда удается. Родственникам, чтобы не платить, остается либо соглашаться на кремацию, либо оплачивать участок. А потом платить за его обустройство», - говорит Александр Зарицкий. Иногда люди все-таки дожидаются нужных и бесплатных участков. Но в течение недели-двух. Именно столько времени требуется юристам, чтобы дать ход жалобе в адрес вышестоящего руководства конкретных кладбищ, в органы прокуратуры и муниципальной исполнительной власти.
Для того чтобы вывести супербизнес «на слезах» из тени, Игорь Индриксонс предлагает государственное регулирование проблемы. Надо сформировать постоянно обновляемый публичный реестр земельных кладбищенских участков (базу данных) с указанием уже занятых и свободных мест. А также определить предельные тарифы за пользование землей. При этом в каждом регионе может быть установлен свой потолок цен. Пусть и чисто символических.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.