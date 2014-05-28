Приморье готово к проведению ЕГЭ

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел видеоконференцию с руководителями регионов по вопросу готовности субъектов к проведению ЕГЭ. В селекторном совещании принял участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Руководитель Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ отметил, что в этом году в России было оптимизировано число пунктов сдачи ЕГЭ.
«Никаких изменений для выпускников в этом году нет. Есть технические нововведения, которые помогут максимально объективно оценить экзамены. Например, было оптимизировано число пунктов сдачи», - сообщил он.
Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявлял, что в крае также оптимизировано число пунктов приема сдачи ЕГЭ - в этом году их стало 100.
«Во всех пунктах действует система подавления сигнала сотовой связи, чтобы не было возможности подсмотреть ответ. Мы очень жестко следим за правилами сдачи ЕГЭ. Оценки должны быть честными и заслуженными», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время визита в Приморье отметил, что в регионе соблюдены все требования при подготовке к проведению Единого госэкзамена.
«В Приморье очень активно шла подготовка к ЕГЭ. Экзамен должен пройти на высоком уровне. Те ученики, которые хорошо учились, смогут поступить в вузы, собственно, для этого и задумывался Единый экзамен», - акцентировал он.
Отметим, общее количество участников ЕГЭ в Приморье – 10 344 человека, из них выпускников текущего года 9 615 человек.
Основной период сдачи экзаменов начнется на этой неделе. Так, 26 мая выпускники смогут сдать географию и литературу. Обязательный экзамен по русскому пройдет 29 мая. Единый госэкзамен по иностранным языкам и физике состоится 2 июня. Второй обязательный экзамен - математику – школьники смогут сдать 5 июня. Экзамены по информатике, биологии, истории пройдут 9 июня, по обществознанию и химии – 11 июня
Газета "Золотой Рог", Владивосток.