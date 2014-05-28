Приморский малый и средний бизнес ждут в банках региона

Флагман в разработке и внедрении новых технологий Альфа-Банк, озадачившись развитием в своем портфеле сегмента МСБ, также уделил внимание оказанию ряда нефинансовых услуг бизнесу. Смысл всех сопутствующих нефинансовых сервисов Альфа-Банка – экономия времени клиента. Этому способствует мобильное приложение «Альфа Бизнес Мобайл», позволяющее контролировать все финансовые процессы, даже если под рукой нет компьютера и нет времени ехать в банк, мобильный терминал для приема платежей «Альфа-Pay», позволяющий не тратиться предпринимателям на дорогостоящую установку полноценного терминала. Также новые клиенты Альфа-Банка при открытии счета получают сертификат на правовую поддержку на 3 тыс. рублей и 9 тыс. рублей на рекламу в Яндекс.Директ. Для завершения картины Альфа-Банк организовал «Клуб Клиентов», вступив в который предприниматели получают скидку на услуги В2В у партнеров банка.