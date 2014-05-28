Приморский малый и средний бизнес ждут в банках региона

На протяжении последних лет о поддержке малого бизнеса не говорит только ленивый, но по большому счету воз и ныне там.
Какие бы стимулирующие меры ни предпринимались со стороны законодательных и исполнительных властных структур, следом, как правило, принимаются законы и постановления, полностью обнуляющие пользу ранее принятых. С финансовой точки зрения эксперты отмечают, что дешевые деньги – это далеко не первая в списке потребность бизнеса.
«На мой взгляд, малый бизнес прочно занимает свою нишу экономики, - рассказала Наталья БЕЛОГЛАЗОВА, начальник отдела малого бизнеса ВТБ24 в Приморском крае. - Доходность и устойчивость малого бизнеса в большей степени зависит от внешних факторов: налоги, доступное финансирование, основные средства, тех. условия, оперативность принятия решений надзорными и регламентирующими органами».
Для сегмента малого бизнеса в большей степени определяющей является комфортность законодательной среды: любое изменение, даже период сдачи фискальной отчетности, может отражаться на бизнес-процессе положительно или нет. Ожидать высокой доли в ВВП от сегмента малого бизнеса не совсем оправдано. Но следует отметить, что именно этот сегмент формирует качественную часть инфраструктуры; торговля (оптовая и розничная), рестораны, транспортные услуги, строительные услуги - сложно перечислить все сегменты экономики, где работает малый бизнес.
Не только деньги
Начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Наталья КОНДРАТОВА считает, что ведение бизнеса предпринимателям Приморья сильно осложняют такие факторы, как территориальная удаленность (длинное транспортное плечо сильно увеличивает расходы на организацию и ведение бизнеса), недостаток коммерческих площадей, высокая стоимость аренды, трудовых и производственных ресурсов, кадровый голод (недостаток высококвалифицированных специалистов).
«Что такое малый бизнес особенно в Приморье, - рассуждает начальник управления кредитования малого бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей ПАСТУХОВ. - Основную долю занимают компании розничной торговли и сферы услуг. На мой взгляд, если говорить именно о поддержке и развитии малого бизнеса, то основные потребности – это доступные (аренда или покупка) помещения для ведения деятельности и открытия новых точек продаж, упрощенный доступ к удобному финансированию для дальнейшего развития бизнеса как в части получения, так и субсидирования процентов».
Начальник управления малого и среднего бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» Анна АКУЛОВА отмечает, что малому бизнесу сегодня необходимы не только дешевые кредиты и качественная законодательная база, но и, как показывают опросы, финансовое консультирование, получение знаний о создании и развитии собственного бизнеса.
Онлайн как фактор успеха
Учитывая пожелания бизнеса, ряд банков сосредоточился на предоставлении и нефинансовых услуг для малых предпринимателей: семинары, конференции и т.д. Выгоду от подобного сотрудничества получают и предприниматели – в виде необходимой для ведения бизнеса информации - и банк, который обретает грамотного лояльного клиента. Так, Промсвязьбанк регулярно проводит бизнес-семинары и круглые столы для повышения финансовой грамотности своих настоящих и потенциальных клиентов. На семинарах поднимаются вопросы, связанные с налогообложением, изменениями в законодательстве, консалтингом, правильным формированием управленческой отчетности. А на вопросы бизнесменов отвечают как сотрудники банка, так и внешние консультанты – эксперты.
«Мы также уделяем большое внимание поддержке молодых предпринимателей и принимаем активное участие в конкурсах для молодых предпринимателей «Бизнес-успех» и «Молодой предприниматель России», - рассказывает Анна Акулова. - На региональном уровне ОО «Владивостокский» является партнером конкурса «Предприниматель года». Вместе с «Опорой России» мы успешно реализуем еще один проект по поддержке молодых предпринимателей – наш «Венчурный Фонд». Фонд финансирует идеи молодых бизнесменов с успешным опытом предпринимательства и предоставляет им менторскую поддержку. На сегодня заключено уже 8 сделок с молодыми предпринимателями на суммы до 10 млн рублей и заявки на сайт фонда продолжают поступать очень активно».
Анна Акулова отметила, что среди предпринимателей очень востребованы консалтинговые услуги, расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банк, депозиты, транзакции через банк-клиент. Промсвязьбанк также предлагает удобный сервис, который обеспечивает автоматический обмен данными между интернет-банком и интернет-бухгалтерией «Мое дело» в режиме одного окна. С его помощью можно самостоятельно вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, формировать платежные поручения и выполнять другие операции.
Специально для оказания нефинансовой поддержки лидер рынка по работе с сегментом МСБ Сбербанк создал в Приморском крае сеть из 9 Центров развития бизнеса, которые расположены во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме и Арсеньеве. С их помощью более 200 предпринимателей из числа клиентов Сбербанка каждый месяц получают нефинансовую поддержку: обучающие семинары и тренинги, мастер-классы по новым банковским продуктам, вебинары с участием профессиональных бизнес-тренеров. К этим мероприятиям Сбербанк также активно привлекает своих партнеров: органы власти, Центр развития предпринимательства при администрации г. Владивостока, Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта Приморского края, налоговую инспекцию, общественную организацию «Опора России» и т.д.
«Наиболее популярны у предпринимателей семинары, посвященные изменениям законодательства в сфере внешне-экономической деятельности, а также налогообложения, на которых предприниматели получают не только новые знания, но и рекомендации по практическому их применению. Кроме того, сейчас у наших клиентов есть уникальный ресурс дистанционной поддержки – это многофункциональный портал «Деловая среда», - рассказала Наталья Кондратова.
Флагман в разработке и внедрении новых технологий Альфа-Банк, озадачившись развитием в своем портфеле сегмента МСБ, также уделил внимание оказанию ряда нефинансовых услуг бизнесу. Смысл всех сопутствующих нефинансовых сервисов Альфа-Банка – экономия времени клиента. Этому способствует мобильное приложение «Альфа Бизнес Мобайл», позволяющее контролировать все финансовые процессы, даже если под рукой нет компьютера и нет времени ехать в банк, мобильный терминал для приема платежей «Альфа-Pay», позволяющий не тратиться предпринимателям на дорогостоящую установку полноценного терминала. Также новые клиенты Альфа-Банка при открытии счета получают сертификат на правовую поддержку на 3 тыс. рублей и 9 тыс. рублей на рекламу в Яндекс.Директ. Для завершения картины Альфа-Банк организовал «Клуб Клиентов», вступив в который предприниматели получают скидку на услуги В2В у партнеров банка.
«Альфа-Банк делает все, для того чтобы клиент в лице нашего банка обрел понятного и надежного партнера, - рассказала Анна МИЛЛЕР, территориальный руководитель по прямым продажам во Владивостоке управления массового бизнеса филиала «Хабаровский» ОАО «Альфа-Банк». - Помимо традиционных банковских услуг, мы делаем ставку на оказание нефинансовых, сопутствующих услуг. Тех услуг, которые, может быть, и не приносят немедленной прибыли банку, но повышают степень удовлетворенности клиента и дают ему возможность экономить. Ведь довольный клиент - залог долгого плодотворного сотрудничества».
Кроме того, немаловажным фактором в развитии малого бизнеса является оперативность и надежность безналичных расчетов – РКО, отмечает Наталья Белоглазова. «Качественное» РКО снижает риск возникновения кассовых разрывов, репутационных рисков бизнес-партнеров, риск ведения самого бизнеса (денежные средства на расчетном счету гарантированно будут выплачены собственнику, банк не перестанет существовать). «Клиенты из малого бизнеса сегодня практикуют использование доп. продуктов: депозиты, краткосрочные и долгосрочные для юридических лиц, неснижаемый остаток, зарплатные проекты, эквайринг, валютное обслуживание. Банки «подталкивают» клиентов к использованию полноценной линейки некредитных продуктов, формируя предложения лояльности с учетом сложившегося сотрудничества. В ВТБ24 такое предложение трансформируется в индивидуальные процентные ставки и возможность гибкого подхода к залоговому обеспечению», - рассказала Наталья Белоглазова.
Не ограничивая доступ к кредитам
Концентрация на оказании высокого сервиса и нефинансовых услуг не мешает банкам решать другую важную проблему – делать кредиты доступными. Ведь без кредитных денег невозможно развитие бизнеса. «Малый бизнес на любом этапе нуждается в финансовых вложениях: сначала необходим стартовый капитал, чуть позже, при условии динамичного развития, может возникнуть дефицит собственных средств, - подчеркивает начальник отдела розничных продаж Владивостокского филиала ЗАО «Солид Банк» Наталья ЯКОВЛЕВА. - Поэтому кредитование малого и среднего предпринимательства является актуальным вопросом, особенно для индивидуальных предпринимателей, которые не имеют первоначальных источников финансирования. И если совсем недавно кредиты предпринимателям выдавались исключительно после оформления залогового обеспечения, то сегодня в нашем банке вполне реально получить кредит для бизнеса без залога».
Так, реализуя Стратегию развития банка до 2018 года, Сбербанк целенаправленно работает над повышением доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Банк устанавливает доступные требования по минимальным срокам ведения бизнеса: от 3 месяцев – для торговли, 6 месяцев – прочие виды бизнеса. Как отмечает Наталья Кондратова, у клиентов Сбербанка есть возможность кредитоваться без залога на сумму до 5 млн рублей, а также под поручительство Гарантийного фонда Приморского края.
«Мы практикуем либеральный подход к обеспечению – возможность оформления ТМЦ и имущества собственников и третьих лиц. Применяем индивидуальный подход к процентной ставке, отменили единовременные комиссии за выдачу кредита. Кроме того, мы проводим регулярные акции по финансовой поддержке малого бизнеса, направленной на снижение нагрузки по обслуживанию кредитов: рефинансирование кредитов других банков под более низкую процентную ставку, сезонное снижение ставки по кредитам в периоды высокой деловой активности бизнеса. Еще одно наше преимущество – длительные отсрочки платежа по основному долгу (от 6 до 12 месяцев)», - рассказала Наталья Кондратова.
Со стороны коммерческих банков интерес к обслуживанию и кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса постоянно растет на протяжении последних пяти лет. Так, в Дальневосточном банке процент отказов в кредитовании МСП находится на уровне ниже среднерыночного, что косвенно свидетельствует о доступности получения кредита. В последнее время по-прежнему наблюдается повышение лояльности к залоговому обеспечению, увеличению срока кредитования с сохранением привлекательных ставок.
«Кредиты МСП занимают 30% в портфеле кредитов юридических лиц ДВ Банка, почти 90% заемщиков относится к категории малых предприятий. У заемщиков ДВ Банка основное направление деятельности - оптовая и розничная торговля (64%). В абсолютном большинстве заемщиков ДВ Банка интересуют кредиты на пополнение оборотных средств для развития бизнеса, на втором месте стоит привлечение средств на модернизацию бизнеса/основных фондов. ДВ Банк предлагает клиентам, кроме кредитов на развитие бизнеса, кредиты с инвестиционными целями «бизнес- актив» и «бизнес- ипотека» на срок до 7 лет», - рассказал Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник департамента РКиКМСБ ОАО «Дальневосточный Банк».
Любое развитие требует финансирования, чем оперативнее денежные средства будут доступны в требуемом объеме, тем оперативнее и качественнее будет реализован проект или задача. Банки «настроены» на работу с сегментом малого бизнеса – по технологи кредитования, по подходам к залогу, подчеркивает Наталья Белоглазова. «Учитывая последние изменения рынка – отзыв лицензий у некоторых банков, изменения курса, прочие факторы - ряд банков вносят «корректировки» в кредитную политику – изменяют ставки, объемы и сроки финансирования. Учитывая такие изменения, как раз ВТБ24 запустил акцию рефинансирования кредитной задолженности в сторонних банках, позволяя клиентам снизить кредитную нагрузку в период существующей ситуации на рынке. Доступность средств, на мой взгляд, не изменилась, банки не ограничивают кредитные ресурсы», - подытожила Наталья Белоглазова.
Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.