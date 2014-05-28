Приморскому бизнесу не хватает поддержки властей

- Мы занимаемся информационной поддержкой малого и среднего предпринимательства, проводя в муниципалитетах семинары и мастер-классы, информируем их о существующих и потенциальных проблемах, выявляем пути решения, помогаем налаживать партнерские связи бизнес-образований между собой. За последний год нами было очень много сделано, и сейчас мы являемся крупнейшей организацией в Приморье, возглавляющей практически во всех муниципальных образованиях более 50 общественных объединений, в числе которых – предпринимательские и отраслевые объединения, такие как Ассоциация рестораторов и отельеров, Ассоциация строителей города Владивостока, Гильдия риэлторов, Ассоциация автоперевозчиков, туристические кластеры и прочее. Мы провели множество выездных мероприятий и бизнес-миссий на территории Приморского края и за рубежом.