"Пульс жизни" проверили во Владивостоке

И хотя специалисты отметили, что в целом показатели соответствуют среднестатистическому уровню по России, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний все еще высоки. Так, уровень артериального давления, не соответствующий норме, был выявлен у 47% сотрудников, а повышенный уровень холестерина – у 49%. По сообщению медиков, большинство выявленных факторов риска связаны с наличием вредных привычек и нездоровым образом жизни. Магистр общественного здравоохранения Маринэ Гамбарян рассказала, что сохранить здоровье можно и без употребления лекарственных препаратов - если стараться вести здоровый образ жизни.