Ракам советуют больше шевелиться

Весы. Надежность и исполнительность Весов в работе может стать тем фундаментом, который ляжет в основу их карьерного роста. Вы станете заметной фигурой, к вашей работе может проявить особый интерес начальство. Не исключено, что вскоре вам предложат более ответственную должность.