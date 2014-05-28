Ракам советуют больше шевелиться

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня
Овен. В начале недели Овнам следует четко соблюдать сроки выполнения плановых работ. Середина и вторая половина недели могут быть связаны с укреплением финансового положения, ростом доходов за счет привлечения к сотрудничеству деловых партнеров.
Телец. Тельцам рекомендуется расширять деловое сотрудничество, вести переговоры. Вы можете познакомиться с влиятельными людьми, благодаря которым ваша работа обретет дополнительный импульс к развитию. Это благоприятный период для торговли и оказания транспортных услуг.
Близнецы. Близнецов ждет одна из наиболее благоприятных недель с точки зрения деловой активности. Вы сможете укрепить свои отношения с коллегами и подчиненными, что позволит серьезно повысить уровень доходов. Ориентируйте себя на выполнение наиболее выгодной работы.
Рак. Инициативное поведение Раков станет едва ли не самым главным условием успеха. Перед вами откроются новые возможности для реализации личных планов. Лучше всего в этот период смогут проявить себя индивидуальные предприниматели.
Лев. Львам рекомендуется заниматься поиском дополнительных источников доходов. В этот период вы сможете с легкостью найти работу на полставки или по совместительству. Это удачное время для индивидуальных предпринимателей, а также фрилансеров.
Дева. Девам рекомендуется больше внимания уделять обмену опытом с коллегами. Знания, которые вы приобретете на этой неделе, окажутся весьма полезными и не раз пригодятся на работе. Успешно сложится учеба, планирование и исследовательская деятельность.
Весы. Надежность и исполнительность Весов в работе может стать тем фундаментом, который ляжет в основу их карьерного роста. Вы станете заметной фигурой, к вашей работе может проявить особый интерес начальство. Не исключено, что вскоре вам предложат более ответственную должность.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе рекомендуется действовать спокойно и основательно. Строго контролируйте все порученные вам проекты, не стоит никому делегировать своих полномочий. Успешно пройдут занятия у студентов вузов, а также тех, кто занимается на курсах по повышению квалификации.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут значительно улучшить свое финансовое положение. Возможно, вам удастся изменить условия кредитования на более выгодные или получить дополнительную финансовую поддержку. Также сейчас можно заниматься оформлением банковской ссуды.
Козерог. Козерогам рекомендуется активно развивать партнерское сотрудничество. Лучше всего смогут проявить себя те, кто работает в сфере услуг и занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Скорее всего, спрос на предлагаемые услуги возрастет.
Водолей. Водолеи на этой неделе смогут увеличить производительность труда. Строгие требования к выполнению плановых заданий могут дисциплинировать вас, что положительно отразится на результатах работы. Старайтесь поддерживать доброжелательные отношения с коллегами.
Рыбы. Рыбам рекомендуется работать над укреплением деловой репутации. Вы сможете значительно повысить свой авторитет, если станете активнее включаться в новые творческие виды деятельности. Также это подходящее время для профессионального обучения.
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.