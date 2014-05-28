Справочная информация по объектам недвижимости стала доступна в режиме online

Полученные данные, однако, не могут быть использованы для официальной подачи документов в другие организации и их рассмотрения. Но они могут быть полезны потенциальным покупателям и специалистам рынка недвижимости, которые таким образом могут получить полезные сведения, необходимые для предварительной оценки объекта, с которым предполагается иметь дело.