Стало известно, кто претендует на место Евгения Коржа в Думе Владивостока

Как ожидается, довыборы в Думу Владивостока по округу №3 пройдут в Единый день голосования 14 сентября. «Вакансия» в гордуме образовалась в конце 2013 года, после того как избранный по этому округу депутат Евгений КОРЖ перешел на должность помощника губернатора по «земельному» вопросу.