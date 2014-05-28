zr.media
ГлавноеВсе новости

Стало известно, кто претендует на место Евгения Коржа в Думе Владивостока

28 мая 2014, 14:03
Довыборы в местную думу пройдут 14 сентября.
Сюжет
Выборы

Директора крупных компаний столицы Приморья претендуют на вакантное место в Думе Владивостока. «Единая Россия» завершила прием заявок на праймериз, по итогам которых определится кандидат от партии в думу города по одномандатному округу №3 ( часть Советского района). Участие в предварительном голосовании примут шестеро кандидатов, сообщил ZRPRESS.ru источник в приморском отделении «Единой России».

Более половины из участников праймериз возглавляют крупные предприятия, либо являются топ-менеджерами. Это директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир ЛАТЫШЕВ, директор компании «Ава-Трейд» Александр ПАЛЬЧИКОВ, гендиректор ООО «Тимьян» Виталий ШЕВАКИН, а также директор отдела оптовых продаж компании «Алко-ДВ» Юрий ХОВАНСКИЙ. Помимо руководящих кадров, участие в партийном отборе примут педагог дополнительного образования одного из детских центров Владивостока Наталья ПОХИЛЕЦ, а также безработный Илья ЧЕРНОУСОВ. Праймериз на округе №3 состоятся 31 мая.

Как ожидается, довыборы в Думу Владивостока по округу №3 пройдут в Единый день голосования 14 сентября. «Вакансия» в гордуме образовалась в конце 2013 года, после того как избранный по этому округу депутат Евгений КОРЖ перешел на должность помощника губернатора по «земельному» вопросу.

Добавим, что ранее стало известно о том, что участие в праймериз на довыборах в Законодательное Собрание Приморского края по округу №5 примет действующий глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Голосование по выборам краевого депутата также состоится 14 сентября.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Выборы#Налоговая политика#Выбор оборудования#Комитет по социальной политике#Выборы в США#Департамент образования и молодежной политики#Выборы 2022#Прямые выборы глав#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Выборы и рынки#Карта нарушений на выборах#Выборы 2016 Россия#Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО#Политика#Нарушения на выборах#Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин#Выборы президента#Владивосток
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56